Foi notícia na virada do ano que Neymar renovou seu contrato com o Santos FC por mais uma temporada. E muito se diz sobre isso: o interesse em jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a gratidão que tem pelo clube praiano e, o que sempre se falou, o interesse da sua empresa em comprar a SAF do Peixe.

Mas... qual a versão 2026 de Neymar?

Certamente, não será a de 2010, pois aquela não existe mais. Esqueçamos o “Menino Ney”, e digo isso respeitosamente. Neymar hoje é um veterano, celebridade e empresário. E que ainda tem suas aspirações futebolísticas, embora, nitidamente, o corpo não ajude mais.

Se a “Joia Santista” (como foi chamado no início de carreira) focar em jogar futebol e não se lesionar, aguentaremos as mesas-redondas discutindo: “Neymar deve ou não ser convocado por Ancelotti?”.

Confesso: será cansativo tal debate...

Em 2010, ainda inexperiente mas já sendo uma sensação, foi deixado de lado por Dunga para a Copa da África do Sul (e se discutia: “quem joga mais, o Neymar ou o Ganso?”). Em 2014, a contusão que teve o atrapalhou na Copa do Brasil e foi poupado involuntariamente do fatídico 7x1 para a Alemanha (óbvio, é exercício de achismo dizer qualquer coisa sobre o placar caso ele estivesse em campo). Em 2018, na Rússia, virou meme (uns dos primeiros virais da era popular da Internet) ao simular tanta falta (em especial, uma que ele rola no chão e grita sem ter sido atingido). Na última, em 2022, talvez a que ele “melhor se comportou”, mas ainda assim ficou aquém do desejado.

A questão é: experiente, mas ainda com algumas atitudes juvenis (vide os cartões que ele tomou no Campeonato Brasileiro 2025), após inúmeras e traumatizantes lesões (quanto tempo ele ficou parado, em especial na Arábia Saudita), vale a pena convocá-lo?

Neymar levou muita pancada. Por faltas covardes e por adversários irados em suas cavadas. Apanhou bastante, realmente, mas por culpa dele. Vejamos Messi, mais genial do que ele, que nunca foi cassado em campo... E, consequentemente, o atacante brasileiro não consegue ter a mesma velocidade, força e mobilidade de antes. É outro atleta, separado por 15 anos de carreira e inúmeras intervenções cirúrgicas.

E aí eu penso: Neymar já é milionário (ou bilionário), namorou belas mulheres, tem ótimos investimentos, carrões, helicópteros e aviões (tudo no plural). Mas falta-lhe duas coisas: o prêmio de melhor do mundo (se, talvez, não tivesse trocado o Barcelona pelo PSG, poderia ter obtido – hoje não é mais possível) e a conquista de uma Copa do Mundo (essa, ainda possível). Será que ele conseguiria focar nos próximos 6 meses em apenas jogar futebol, melhorar o rendimento físico (pois técnica, apesar de todos os pesares, ainda é alta) e conseguir ser convocado para o Mundial?

É impossível não comparar a situação de Neymar Jr com Ronaldo Nazário. Em 2002, o Fenômeno tinha dúvidas até mesmo se voltaria aos gramados, tamanha era a sua dificuldade. Se dedicou ao extremo para jogar sete jogos na Copa do Japão e da Coreia (privando-se de festas, holofotes, eventos e dedicando-se totalmente à recuperação). E conseguiu! Quem gosta de futebol se recordará dos seus gols, especialmente na final contra a Alemanha, onde se destacou a cara inconformada do goleiro Oliver Kahn.

A grande questão é: Neymar terá a mesma disciplina que Ronaldo teve? Pelo histórico, não. A idade também, se comparada, é mais avançada. E talvez algo que difere: Ronaldo tinha torcida e carisma naquela oportunidade, o Brasil estava com pena dele. Já Neymar perdeu a simpatia que obteve nos tempos de cabelo moicano, e os torcedores anseiam por um substituto que o faça ser esquecido na Seleção.

Aguardemos! Eu acho que Ancelotti, pela sua filosofia, não levará Neymar.

Rafael Porcari é professor universitário e ex-árbitro de futebol