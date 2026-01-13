15 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Suspeito discute com testemunha e luta com PM antes de ser preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso

Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, suspeito de furtar um comércio na Ponte São João, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (12). A prisão aconteceu enquanto ele discutia com uma testemunha do furto, rodeado de outras pessoas. Ao saber que seria preso, ele resistiu e entrou em luta corporal com o policial, que venceu a 'disputa'.

Durante patrulhamento de rotina, policiais identificaram uma discussão em via pública que chamava a atenção de pedestres. Diante da situação, considerada fora da normalidade, a equipe realizou a abordagem para averiguação, ocasião em que surgiu a suspeita de furto de fios e materiais de alumínio de um estabelecimento comercial nas proximidades.

Conforme os procedimentos operacionais, os policiais iniciaram a abordagem. Embora o suspeito tenha demonstrado colaboração inicialmente, passou a apresentar comportamento alterado ao ser questionado sobre o possível furto, indicando intenção de fuga.

Na sequência, durante a busca pessoal e a verificação do local, foram localizados os materiais subtraídos, bem como uma ferramenta utilizada para o corte dos fios, confirmando a prática do delito.

Ao receber voz de prisão, o indivíduo resistiu à ação policial e entrou em confronto físico na tentativa de escapar, sendo rapidamente contido pela equipe.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça.

