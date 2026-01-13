Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, suspeito de furtar um comércio na Ponte São João, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (12). A prisão aconteceu enquanto ele discutia com uma testemunha do furto, rodeado de outras pessoas. Ao saber que seria preso, ele resistiu e entrou em luta corporal com o policial, que venceu a 'disputa'.

Durante patrulhamento de rotina, policiais identificaram uma discussão em via pública que chamava a atenção de pedestres. Diante da situação, considerada fora da normalidade, a equipe realizou a abordagem para averiguação, ocasião em que surgiu a suspeita de furto de fios e materiais de alumínio de um estabelecimento comercial nas proximidades.

Conforme os procedimentos operacionais, os policiais iniciaram a abordagem. Embora o suspeito tenha demonstrado colaboração inicialmente, passou a apresentar comportamento alterado ao ser questionado sobre o possível furto, indicando intenção de fuga.