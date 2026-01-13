Um homem foi preso por guardas municipais em Cabreúva enquanto conduzia um veículo com queixa de apropriação indébita.

O automóvel estava com a placa cadastrada no sistema de monitoramento da cidade e, ao ser identificado em circulação, a Guarda Municipal foi acionada para realizar a localização e abordagem.

O carro foi localizado no bairro Bananal, onde o motorista foi abordado.