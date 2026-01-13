Um veículo utilizado em roubos de carga e no sequestro de vítimas foi apreendido por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, em Itatiba, após o criminoso capotar o carro e abandoná-lo.

Segundo testemunhas e imagens de monitoramento, o motorista, ao fazer uma curva, tocou a guia com uma das rodas, o que provocou o capotamento do veículo. Em seguida, o condutor saiu do carro e fugiu a pé.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a averiguação do veículo, o cabo Spencer e o soldado De Matos constataram que o automóvel era alvo de investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí por envolvimento em roubos de carga com retenção de vítimas.