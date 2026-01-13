15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
O BANDIDO FUGIU

Carro usado em roubos e sequestros é apreendido após capotamento

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Após capotar o carro o criminoso fugiu
Após capotar o carro o criminoso fugiu

Um veículo utilizado em roubos de carga e no sequestro de vítimas foi apreendido por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, em Itatiba, após o criminoso capotar o carro e abandoná-lo.

Segundo testemunhas e imagens de monitoramento, o motorista, ao fazer uma curva, tocou a guia com uma das rodas, o que provocou o capotamento do veículo. Em seguida, o condutor saiu do carro e fugiu a pé.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a averiguação do veículo, o cabo Spencer e o soldado De Matos constataram que o automóvel era alvo de investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí por envolvimento em roubos de carga com retenção de vítimas.

Ainda durante a verificação, foi possível identificar o motorista foragido, apontado como criminoso envolvido em roubos e sequestros.

O veículo foi apreendido e a ocorrência apresentada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que dará continuidade às investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários