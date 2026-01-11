Jundiaí voltou a se destacar no cenário econômico estadual com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios 2022–2023, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro de 2025. De acordo com o levantamento, Jundiaí registrou aproximadamente R$ 65,4 bilhões em PIB, o que representa quase 1,9% de toda a riqueza produzida no estado. O resultado coloca o munícipio na 8ª colocação no ranking do PIB de 2023, entre mais de 640 cidades paulistas. O desempenho também se reflete no PIB per capita, que alcançou cerca de R$ 147,5 mil, um dos mais elevados entre os municípios paulistas.

O economista Messias Mercadante explica que a atividade econômica é medida pelo valor adicionado, ou seja, a riqueza líquida gerada pela indústria, comércio, serviços e agronegócio. “A posição da cidade no ranking é resultado de um conjunto de vantagens estruturais, como localização estratégica, infraestrutura invejável, universalização do tratamento de água e esgoto, poder público atento às demandas dos empresários e um parque industrial muito rico e plural”, explica. Mercadante também ressalta a mão de obra qualificada e a grande concentração de consumidores na Região Metropolitana de Jundiaí. “Em um raio de 25 km, temos quase um milhão de pessoas e muitas delas consomem aqui”, ressalta.

Já o economista Gustavo Monteiro reforça que o desempenho de Jundiaí está diretamente ligado à sua posição geográfica privilegiada, sendo ligação entre o interior, a capital e o porto de Santos, além de estar cortada pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. “Isso atraiu muitas indústrias ao longo do tempo. A cidade também sempre foi bem administrada, muito em função do trabalho diligente dos servidores públicos”, avalia. Ele pondera que estar bem colocada no ranking significa ser uma das maiores economias do estado, mas ressalta que o crescimento só é positivo quando gera emprego e renda. “Jundiaí cresceu nos últimos anos e acompanhou um cenário mais favorável da economia brasileira.” Ele ainda afirma que a ideia de disputa entre cidades não faz sentido, já que o desenvolvimento de uma beneficia toda a região, especialmente em áreas com grande mobilidade de trabalhadores entre municípios.