Jundiaí voltou a se destacar no cenário econômico estadual com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios 2022–2023, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro de 2025. De acordo com o levantamento, Jundiaí registrou aproximadamente R$ 65,4 bilhões em PIB, o que representa quase 1,9% de toda a riqueza produzida no estado. O resultado coloca o munícipio na 8ª colocação no ranking do PIB de 2023, entre mais de 640 cidades paulistas. O desempenho também se reflete no PIB per capita, que alcançou cerca de R$ 147,5 mil, um dos mais elevados entre os municípios paulistas.
O economista Messias Mercadante explica que a atividade econômica é medida pelo valor adicionado, ou seja, a riqueza líquida gerada pela indústria, comércio, serviços e agronegócio. “A posição da cidade no ranking é resultado de um conjunto de vantagens estruturais, como localização estratégica, infraestrutura invejável, universalização do tratamento de água e esgoto, poder público atento às demandas dos empresários e um parque industrial muito rico e plural”, explica. Mercadante também ressalta a mão de obra qualificada e a grande concentração de consumidores na Região Metropolitana de Jundiaí. “Em um raio de 25 km, temos quase um milhão de pessoas e muitas delas consomem aqui”, ressalta.
Já o economista Gustavo Monteiro reforça que o desempenho de Jundiaí está diretamente ligado à sua posição geográfica privilegiada, sendo ligação entre o interior, a capital e o porto de Santos, além de estar cortada pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. “Isso atraiu muitas indústrias ao longo do tempo. A cidade também sempre foi bem administrada, muito em função do trabalho diligente dos servidores públicos”, avalia. Ele pondera que estar bem colocada no ranking significa ser uma das maiores economias do estado, mas ressalta que o crescimento só é positivo quando gera emprego e renda. “Jundiaí cresceu nos últimos anos e acompanhou um cenário mais favorável da economia brasileira.” Ele ainda afirma que a ideia de disputa entre cidades não faz sentido, já que o desenvolvimento de uma beneficia toda a região, especialmente em áreas com grande mobilidade de trabalhadores entre municípios.
Loja do Ricardo de Toledo já emprega três funcionários
A força econômica se reflete no empreendedorismo local. Ricardo de Toledo, de 38 anos, abriu seu negócio no segmento de produtos de limpeza, papéis e descartáveis em 2023, justamente o ano-base da pesquisa. Segundo ele, a ideia surgiu da percepção de investir em itens de uso e consumo contínuos, com atendimento tanto a empresas e comércios quanto ao consumidor final. “O faturamento vem aumentando ao longo dos anos, assim como as oportunidades de emprego. Começamos apenas eu e minha esposa e hoje já empregamos mais três pessoas, além de estarmos com novas vagas abertas”, conta. “Jundiai é uma cidade em crescimento constante, onde diversas empresas buscam se instalar, além do crescimento imobiliário, o que torna o meu negócio uma referência para atendimento de toda essa demanda”, completa.
Poder público
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os dados mostram a solidez da economia local. “Mesmo com pequena variação no ranking nacional do PIB de 2023, seguimos como a 8ª maior economia do Estado de São Paulo, a 2ª maior do interior e entre as maiores do Brasil. Isso mostra o quanto Jundiaí é um excelente lugar para investir, empreender e gerar empregos”, afirma.
Segundo ele, a diversidade econômica, que reúne indústria, logística, comércio, serviços e inovação, somada à localização estratégica, infraestrutura de qualidade, mão de obra qualificada e ambiente de negócios estável, garante segurança aos investidores. Ele ainda destaca que a Prefeitura segue investindo no desenvolvimento sustentável por meio do Programa Desenvolve+, com ações voltadas à atração de investimentos, apoio ao empreendedor, geração de empregos e fortalecimento da economia local.
Jundiaí tem registrado bons índices econômicos, com solidez, diz Humberto Cereser