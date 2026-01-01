Os dias de calor intenso exigem cuidados especiais com a saúde e o bem-estar da população. As altas temperaturas, somadas ao clima mais seco, aumentam os riscos de desidratação, mal-estar, insolação e também podem agravar problemas respiratórios, como alergias, rinite e asma, especialmente em pessoas mais sensíveis.
A secretária de Saúde da Prefeitura de Jundiaí, Dra. Marcia Facci, destaca que a prevenção é fundamental neste período. “O calor excessivo impacta diretamente o organismo. Manter uma boa hidratação, evitar exposição prolongada ao sol, usar protetor solar e adotar hábitos simples no dia a dia são medidas essenciais para preservar a saúde. Pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças precisam de atenção ainda maior”, orienta.
Segundo a secretária, embora as alergias respiratórias não sejam o principal efeito do calor, o tempo seco pode favorecer crises alérgicas em parte da população. “A poeira e os poluentes tendem a ficar mais concentrados no ar. Por isso, manter os ambientes limpos, arejados e evitar exposição à fumaça e a produtos muito fortes ajuda a reduzir desconfortos respiratórios”, completa.
Prevenção e cuidados com o calor extremo
O coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenes, reforça que o calor intenso também representa risco, principalmente quando aliado a esforço físico e exposição solar prolongada. “A principal orientação é evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, buscar locais frescos e à sombra e reduzir esforços físicos nos horários mais quentes. Pequenas atitudes fazem grande diferença para evitar problemas mais graves”, afirma.
A Defesa Civil também alerta para os riscos em veículos estacionados. “Nunca deixe crianças, idosos ou animais dentro de carros fechados, mesmo que seja por pouco tempo. A temperatura interna pode subir rapidamente e causar situações graves”, ressalta o coordenador.
Para atravessar o período de calor com mais segurança, a Prefeitura de Jundiaí recomenda:
Beber bastante líquido ao longo do dia, mesmo sem sede (água, sucos naturais sem açúcar, chás e água de coco);
Priorizar uma alimentação leve, com frutas, legumes e verduras;
Evitar bebidas alcoólicas, muito doces ou gaseificadas;
Usar roupas leves, claras e confortáveis, além de chapéu ou boné;
Aplicar filtro solar e reaplicar conforme a orientação;
Evitar exposição direta ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes;
Manter ambientes ventilados, fechando cortinas e persianas para reduzir o calor interno;
Utilizar ventiladores ou ar-condicionado, com manutenção em dia.
Em caso de sintomas como tontura, cansaço extremo, dor de cabeça, náuseas ou pele muito quente e seca, a orientação é interromper atividades, procurar um local fresco e, se necessário, buscar atendimento médico.
Os pets também sofrem com as altas temperaturas. Por isso, é importante:
Disponibilizar água fresca e limpa durante todo o dia;
Evitar passeios em horários de sol forte e em pisos quentes;
Garantir locais com sombra e boa ventilação;
Nunca deixar animais dentro de veículos fechados.
Com informação e cuidados simples, é possível reduzir os impactos do calor e proteger a saúde de todos durante os dias mais quentes.
Animais de estimação também exigem cuidados constantes