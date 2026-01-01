Os dias de calor intenso exigem cuidados especiais com a saúde e o bem-estar da população. As altas temperaturas, somadas ao clima mais seco, aumentam os riscos de desidratação, mal-estar, insolação e também podem agravar problemas respiratórios, como alergias, rinite e asma, especialmente em pessoas mais sensíveis.

A secretária de Saúde da Prefeitura de Jundiaí, Dra. Marcia Facci, destaca que a prevenção é fundamental neste período. “O calor excessivo impacta diretamente o organismo. Manter uma boa hidratação, evitar exposição prolongada ao sol, usar protetor solar e adotar hábitos simples no dia a dia são medidas essenciais para preservar a saúde. Pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças precisam de atenção ainda maior”, orienta.

Segundo a secretária, embora as alergias respiratórias não sejam o principal efeito do calor, o tempo seco pode favorecer crises alérgicas em parte da população. “A poeira e os poluentes tendem a ficar mais concentrados no ar. Por isso, manter os ambientes limpos, arejados e evitar exposição à fumaça e a produtos muito fortes ajuda a reduzir desconfortos respiratórios”, completa.