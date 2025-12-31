A Prefeitura de Jundiaí projeta para 2026 um ano marcado por novas obras e a ampliação de atendimentos e de políticas públicas iniciadas ao longo do atual mandato. A previsão orçamentária para o próximo ano passou de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,6 bilhões, e 2026 será o primeiro exercício em que a administração municipal trabalhará integralmente com um orçamento elaborado pela própria gestão e pretende avançar nas áreas de habitação social, políticas de inclusão e na regulamentação de novas leis.
“Vem muita obra, vem muito legado, muito atendimento. Nós tivemos um ano de 2025 com muitos desafios, desafios no orçamento, combatemos muitas fake news”, relembrou o prefeito Gustavo Martinelli, em recente entrevista ao Jornal de Jundiaí.
Na área da segurança, a Prefeitura prevê a regulamentação da Lei do Silêncio, que deve entrar em operação com novos equipamentos. Ainda na área da segurança, está prevista a convocação de novos guardas municipais e a ampliação da estrutura da corporação. A frota também será reforçada com novos veículos.
A política habitacional aparece como um dos principais eixos para 2026. Está prevista a construção de 504 moradias de interesse social no bairro do Poste, além de um projeto para 200 unidades habitacionais da CDHU no Jardim São Camilo, na área conhecida como Campinho do São Camilo.
Na educação, a gestão planeja a entrega de novas unidades escolares. Entre os destaques estão a reabertura de uma escola na Vila Esperança, que estava fechada há dois anos, a construção de um novo prédio na Cidade Nova e o lançamento da licitação para uma escola no Residencial Jundiaí. A Prefeitura também prevê novas contratações e ajustes salariais para profissionais de apoio, além da ampliação de parcerias, como com a Apae.
A inclusão social também figura entre as prioridades para o próximo ano. Está prevista a implantação do Centro de Referência para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em imóvel na Vila Comercial, demanda surgida a partir do Clube de Mães Atípicas.
Vizinho
Em Várzea Paulista, a perspectiva é que o ano de 2026 seja de grandes desafios e conquistas. Na Saúde, por exemplo, o município deverá entregar, na primeira metade do ano, o novo Hospital e Maternidade. Além disso, está prevista a continuidade das obras da nova UBS do Jardim Paulista.
Outras áreas apontadas como destaque no próximo ano são a infraestrutura e educação, além de um grande investimento no setor hídrico da cidade, em parceria com o Governo do Estado. A cidade será beneficiada com um novo sistema de abastecimento de água, fruto de um investimento de R$ 170 milhões do Governo do Estado de São Paulo. O projeto, conduzido pela Sabesp, vai ampliar a oferta de água potável para mais de 200 mil pessoas em Várzea Paulista e região. As obras devem avançar e a previsão de entrega é 2027. As áreas de Urbanismo, Habitação, Cultura, Esporte e Lazer também receberão investimentos.
Várzea investe em infraestrutura
“Graças ao trabalho realizado este ano, à base de planejamento, metas e resultados, teremos um ano promissor e por isso estou animado. 2026 será um ano de construção e entrega de projetos, fruto do intenso trabalho realizado ao longo deste ano. Além das entregas programadas para o próximo ano, teremos o início da construção de novos e importantes programas, ou seja, todas as ações visando o bem-estar e a qualidade de vida da população”, comenta o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga. “Não posso deixar de agradecer toda minha equipe, pois sem o trabalho e a dedicação de todos, o caminho seria mais árduo. Graças ao trabalho coletivo e a nossa filosofia de trabalho, conseguimos planejar, produzir e entregar àquilo que nos propomos a fazer para a cidade”, completa.
O chefe do Executivo salienta, porém, para a importância de um voto consciente nas próximas eleições, quando brasileiros irão às urnas para escolher um novo presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. “Poderíamos alçar voos ainda maiores se a região contasse com representantes nos poderes legislativos, tanto na Alesp, quanto no Congresso Nacional, por isso a importância dos próximos pleitos. Se em 2026 elegermos deputados, tanto estadual, quanto federal, representantes da nossa região, com certeza avançaremos muito em nossas agendas municipais”, avalia.
E mais
A Prefeitura de Itupeva inicia 2026 com dez obras estruturantes em andamento, voltadas à ampliação dos serviços públicos, melhoria da mobilidade urbana e reforço da infraestrutura em diferentes regiões da cidade. Entre os principais projetos estão a construção das novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim das Angélicas e do Santa Helena, a pavimentação e o recapeamento da Avenida José Tonoli e as melhorias na estrada Joaquim Bueno Neto.
A reportagem entrou em contato com as demais cidades da Região Metropolitana de Jundiaí para saber quais são os planos e perspectivas dos municípios para 2026, mas não recebeu retorno de Campo Limpo Paulista, Jarinu, Cabreúva e Louveira.