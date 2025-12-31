A Prefeitura de Jundiaí projeta para 2026 um ano marcado por novas obras e a ampliação de atendimentos e de políticas públicas iniciadas ao longo do atual mandato. A previsão orçamentária para o próximo ano passou de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,6 bilhões, e 2026 será o primeiro exercício em que a administração municipal trabalhará integralmente com um orçamento elaborado pela própria gestão e pretende avançar nas áreas de habitação social, políticas de inclusão e na regulamentação de novas leis.

“Vem muita obra, vem muito legado, muito atendimento. Nós tivemos um ano de 2025 com muitos desafios, desafios no orçamento, combatemos muitas fake news”, relembrou o prefeito Gustavo Martinelli, em recente entrevista ao Jornal de Jundiaí.

Na área da segurança, a Prefeitura prevê a regulamentação da Lei do Silêncio, que deve entrar em operação com novos equipamentos. Ainda na área da segurança, está prevista a convocação de novos guardas municipais e a ampliação da estrutura da corporação. A frota também será reforçada com novos veículos.