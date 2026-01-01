Um homem procurado pela Justiça foi recapturado pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (31), durante operação realizada no bairro Jardim São Francisco, em Itatiba.
De acordo com a PM, equipes do Policiamento Comunitário realizavam patrulhamento intensificado com foco na repressão ao tráfico de drogas, com apoio do CFP, CGP II e da viatura I-49231, quando efetuaram diversas abordagens. Em uma delas, os soldados PM Peclat e PM Gustavo localizaram o indivíduo que, após consulta criminal, foi identificado como procurado da Justiça.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, no entanto, com a constatação do mandado de recaptura em aberto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itatiba.
Na unidade policial, foi confirmado que o homem havia descumprido as condições impostas para usufruir do benefício da saída temporária, referente a dezembro de 2025. O procurado permaneceu preso e, posteriormente, foi recolhido novamente ao presídio de origem.
O caso foi registrado como captura de procurado, com mandado de recaptura, e segue sob responsabilidade da Polícia Civil.