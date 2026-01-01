Um homem procurado pela Justiça foi recapturado pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (31), durante operação realizada no bairro Jardim São Francisco, em Itatiba.

De acordo com a PM, equipes do Policiamento Comunitário realizavam patrulhamento intensificado com foco na repressão ao tráfico de drogas, com apoio do CFP, CGP II e da viatura I-49231, quando efetuaram diversas abordagens. Em uma delas, os soldados PM Peclat e PM Gustavo localizaram o indivíduo que, após consulta criminal, foi identificado como procurado da Justiça.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, no entanto, com a constatação do mandado de recaptura em aberto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itatiba.