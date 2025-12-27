Desde que foi iniciada, a gestão da demanda de água no período noturno, determinada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), em parceria com a SP Águas e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), resultou na economia de 57 bilhões de litros de água dos mananciais que abastecem a Região Metropolitana, segundo dados da Sabesp. O volume corresponde ao acumulado entre 28 de agosto e 16 de dezembro, 111 dias.

Para se ter uma ideia do que isso significa, a quantidade de água que deixou de sair das represas é suficiente para abastecer aproximadamente 10 milhões de pessoas por 30 dias. É possível dizer também que esse volume economizado de água equivale à soma da capacidade total dos sistemas de São Lourenço, Cotia e Rio Claro, que fazem parte do Sistema Integrado Metropolitano (SIM). Diariamente, significa uma economia de 1,2 milhão de caixas d’água de 500 litros.

A medida foi tomada com objetivo de diminuir as perdas causadas por vazamentos de noite, período em que a pressão nos canos era maior em função da queda no consumo. Entre os dias 27 de agosto e 21 de setembro, a gestão da demanda noturna ocorreu por oito horas, começando às 21h e encerrando às 5h. A partir de 22 de setembro, o horário foi ampliado em duas horas a mais, com início às 19h e término às 5h. De acordo com a Sabesp, as casas que contam com caixas d’água tendem a sentir menos os efeitos da queda de pressão nos canos.