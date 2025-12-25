O calor que atingiu boa parte do Brasil nestes primeiros dias de verão segue intenso em quase todo o país. Em Jundiaí, o calor alto permanece até domingo, com chuvas que se iniciam amanhã (26), sempre no período da tarde. Na segunda, dia 29, há chances de tempestade forte na Região.

Somadas às altas temperaturas, a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em todo o país, especialmente na região Sul e na faixa centro-norte, onde podem ocorrer chuvas fortes e intensas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até ao menos o fim da tarde desta sexta-feira (26), as temperaturas tendem a superar a média histórica do período em parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo e em todo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os termômetros podem alcançar registros 5°C acima das médias.