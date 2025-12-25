O calor que atingiu boa parte do Brasil nestes primeiros dias de verão segue intenso em quase todo o país. Em Jundiaí, o calor alto permanece até domingo, com chuvas que se iniciam amanhã (26), sempre no período da tarde. Na segunda, dia 29, há chances de tempestade forte na Região.
Somadas às altas temperaturas, a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em todo o país, especialmente na região Sul e na faixa centro-norte, onde podem ocorrer chuvas fortes e intensas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até ao menos o fim da tarde desta sexta-feira (26), as temperaturas tendem a superar a média histórica do período em parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo e em todo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os termômetros podem alcançar registros 5°C acima das médias.
Com o calor alto, seguem cinco dicas para manter a hidratação:
Beba água
Não espere sentir sede para beber água. A sede é um sinal de que o corpo já está começando a desidratar, podendo causar náuseas e tonturas. Procure ingerir dois litros de água por dia. A água regula a temperatura corporal e ajuda no transporte de oxigênio, nutrientes e sais minerais.
Para não esquecer de se hidratar, deixar sempre uma garrafinha por perto é um bom recurso. Se for o caso, para estimular o consumo, vale optar pela água com sabor, adicionando rodelas de laranja, morango, limão, maçã na jarra, copo ou garrafa.
Consuma alimentos ricos em água
Outra forma de contribuir para que seu corpo permaneça hidratado é investir em frutas e legumes que contenham água na composição. Algumas opções são melancia, abacaxi, pepino, abobrinha e tomate. Esses alimentos ajudam a manter o organismo hidratado e bem nutrido, além de proporcionar uma sensação de frescor.
Diminua o consumo de sal
Exagerar no sal nunca é uma boa opção, principalmente no calor. Os rins tentam manter o organismo com uma proporção de água e sal. Quando o corpo está ingerindo muito sal, eles começam a reter mais água para equilibrar essa proporção. Essa retenção de líquido causa inchaço e desconforto.
Evite bebidas alcóolicas
Embora algumas bebidas com álcool pareçam refrescantes, quando ingeridas em excesso, podem elevar a possibilidade de desidratação do corpo. Fadiga, sede, dor de cabeça, náuseas, sensibilidade à luz e ao som são alguns sintomas da ressaca que podem ser evitados.
A dica é: se for beber, o ideal é maneirar na quantidade e ingerir água entre os goles das bebidas alcóolicas. Isso auxilia no processamento do álcool pelo fígado e evita a ressaca.
Aposte em bebidas não alcóolicas
Como dito anteriormente, álcool não é uma das melhores bebidas do verão para manter-se hidratado. O ideal é, além da água, ingerir sucos naturais, água de coco e chás gelados que vão ajudar o corpo na hidratação e melhor funcionamento do organismo.
Bebidas isotônicas também são ótimas opções, pois ajudam a repor nutrientes importantes principalmente após a prática de atividade física. No entanto, não deve ser consumida em grande quantidade.