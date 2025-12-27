Que este novo ano comece a partir da sua própria sintonia.

Que ele nasça de dentro para fora, com o coração iluminado, consciente da força que existe em cada um de nós. Quando ajustamos nossa frequência interna, manifestamos naturalmente a bem aventurança, reverberando paz plena, equilíbrio e saúde. A verdadeira maestria acontece quando compreendemos que somos responsáveis tanto pela nossa evolução individual quanto pela construção de uma consciência coletiva mais amorosa e desperta.

Que neste novo ciclo possamos acionar o poder da ascensão, não como algo distante ou místico, mas como uma escolha diária. Ascender é escolher pensamentos mais elevados, atitudes mais coerentes, relações mais verdadeiras. É fazer valer nossos valores, sustentados pelo amor incondicional, respeitando nossa liberdade de escolhas e caminhos, sem culpa, sem medo, sem aprisionamento.

Que possamos nos libertar do passado, não negando o que foi vivido, mas compreendendo que ele já cumpriu seu papel. O passado não nos define. O futuro não nos controla. Tudo acontece no presente, no eterno agora, que sinaliza com clareza tudo aquilo que precisa ser feito. É no agora que cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente e da nossa energia. É no agora que nos transformamos.

Que possamos brindar à vitória interna, à harmonia, permitindo que nossa vida se transforme para melhor. Que manifestemos beleza, arte, felicidade, abundância plena e muita saúde. Saúde entendida em sua totalidade: física, mental, emocional, energética e espiritual, como escrevi em meus textos sobre essa saúde em que acredito, durante todo este ano para vocês. Porque saúde não é apenas ausência de doença, é presença de consciência.

Não fazemos ideia do poder que temos. Somos muito mais do que fomos ensinados a acreditar. Podemos nos comunicar com as árvores, com a Mãe Terra, com tudo aquilo com que nos conectamos de forma genuína. Podemos acessar nossos guias e mentores espirituais, seja qual for a sua crença, pois a espiritualidade não pertence a uma religião, ela é um campo disponível a todos, esperando apenas pelo nosso pedido consciente.

Existe um imenso poder dentro de cada um de nós, aguardando para ser manifestado.

Mesmo que isso não tenha sido ensinado ao longo da sua vida, mesmo que antigos dogmas tentem bloquear esse despertar, não tenha medo de mudar seus padrões mentais. Questionar, expandir e transformar também é um ato de saúde.

Temos o poder de nos curar. Use o seu poder. Cada um de nós é um mestre de luz em potencial, capaz de criar sua própria realidade por meio das escolhas, dos pensamentos e das intenções que sustenta. Leve luz onde for necessário. Aos outros, sim, mas principalmente a você mesmo. A verdadeira cura começa quando assumimos a responsabilidade de nos cuidar, de nos ouvir, de nos respeitar.

Transmute tudo aquilo que precisa ser liberado agora. Medos, culpas, padrões limitantes, dores antigas. A ascensão acontece a cada momento, através de pensamentos amorosos, de intenções elevadas e de ações coerentes. Podemos transformar e transmutar cada célula do nosso corpo quando escolhemos amar a vida incondicionalmente. Quando escolhemos nos amar!

Que este novo ano seja um portal de consciência.

Que ele traga clareza, presença, coragem e suavidade.

Que você se lembre, todos os dias, do poder que carrega.

E que, ao cuidar de si, você ajude a curar o mundo.

Feliz Ano Novo. Muita saúde a todos!

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo, pioneira do método ELDOA no Brasil