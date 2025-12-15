A magia do Natal tomou conta do Jardim Novo Horizonte, no Vetor Oeste, na noite deste domingo (14), com a realização da Parada Natalina que encantou moradores de todas as idades. Integrando a programação oficial do Natal Encantado de Jundiaí, a ação é uma parceria por meio de patrocínio com a empresa Share Business.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou o significado da iniciativa. “Levar a Parada de Natal para os bairros é uma forma de garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, à arte e a esse momento de emoção que o Natal representa. É inclusão, descentralização e cuidado com as pessoas, especialmente com quem muitas vezes não consegue ir até o Centro para participar dessas atividades”, afirmou.
O espetáculo transformou a Estrada Municipal do Varjão em um grande palco a céu aberto. Durante percurso o público acompanhou apresentações de bailarinos, artistas circenses, personagens natalinos, pernas de pau, música e coreografias que arrancaram sorrisos, aplausos e olhares atentos, especialmente das crianças, que vibraram a cada nova cena.
Para o ator e bailarino Sokleson Dantas, participar de uma apresentação como essa vai além do palco. “É um sinônimo de gratidão. Trazer arte para onde muitas vezes ela não chega dá sentido ao nosso propósito enquanto artistas. Ver o sorriso das crianças, sentir a emoção das pessoas… não tem cachê que pague. Natal é isso: tocar o coração”, destacou.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença de um Papai Noel surdo, reforçando a proposta de inclusão do evento. Interpretado por Márcio Rogério, ele emocionou crianças e adultos. “Quando as crianças descobrem que eu sou surdo, os olhos brilham. Elas entendem que todo mundo pode participar. Isso é muito importante para mim”, contou.
A emoção atravessou gerações. Aos 90 anos, Inês Marinho assistiu encantada à parada. “É a coisa mais linda. Não é todo bairro que tem um evento assim. Adorei, adorei”, afirmou.
As crianças, protagonistas da festa, resumiram o sentimento da noite com simplicidade e alegria: “Gostei de tudo! Das músicas, das bailarinas, do Papai Noel… é muito bonito!”, disse uma das pequenas espectadoras, com um sorriso no rosto.
Nesta segunda-feira (15), o espetáculo acontece no Centro, a partir das 19h, com percurso pela Rua do Rosário, saindo do Fórum até a Praça da Matriz, convidando toda a população a viver mais uma noite de emoção, beleza e espírito natalino.