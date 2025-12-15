A magia do Natal tomou conta do Jardim Novo Horizonte, no Vetor Oeste, na noite deste domingo (14), com a realização da Parada Natalina que encantou moradores de todas as idades. Integrando a programação oficial do Natal Encantado de Jundiaí, a ação é uma parceria por meio de patrocínio com a empresa Share Business.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou o significado da iniciativa. “Levar a Parada de Natal para os bairros é uma forma de garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, à arte e a esse momento de emoção que o Natal representa. É inclusão, descentralização e cuidado com as pessoas, especialmente com quem muitas vezes não consegue ir até o Centro para participar dessas atividades”, afirmou.

O espetáculo transformou a Estrada Municipal do Varjão em um grande palco a céu aberto. Durante percurso o público acompanhou apresentações de bailarinos, artistas circenses, personagens natalinos, pernas de pau, música e coreografias que arrancaram sorrisos, aplausos e olhares atentos, especialmente das crianças, que vibraram a cada nova cena.