A Parada do Natal Encantado no Centro de Jundiaí, que aconteceria no último sábado (13), foi adiada em razão das condições climáticas e será realizada nesta segunda-feira (15), a partir das 19h, no Centro da cidade. O espetáculo terá início na rua do Rosário, com o desfile seguindo do Fórum até a Praça da Matriz, prometendo encantar o público com arte, luzes e emoção.

Realizado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Share Business, o Natal Encantado de Jundiaí traz à cidade um espetáculo de rua de grande complexidade técnica e artística, conduzido pelo Grupo Claque, reconhecido nacionalmente por suas produções cênicas de grande escala e por mais de 20 anos de atuação.