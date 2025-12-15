A cidade de Jundiaí receberá, entre os dias 18 e 21 de dezembro, a edição natalina do Caminhão do Leo – Natal Iluminado, projeto itinerante da Panasonic que leva atividades gratuitas, experiências lúdicas e conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias. A ação faz parte da Casa do Leo Tour, do mascote da marca, e chega à cidade com ambientação temática, brincadeiras, dinâmicas educativas e distribuição de brindes.
A iniciativa proporciona às famílias de Jundiaí uma vivência marcada pela magia do Natal e pelo propósito social. De forma leve e divertida, crianças e adultos são convidados a explorar conceitos de sustentabilidade e economia circular, por meio de jogos, painéis interativos e atividades que reforçam a importância da logística reversa no cuidado com o planeta.
Com iluminação especial, espaço instagramável e o mascote Leo como anfitrião, o tour busca inspirar atitudes responsáveis e tornar o período de fim de ano ainda mais especial. “Com o Natal Iluminado da Casa do Leo Tour, reforçamos nosso compromisso em unir educação, sustentabilidade e impacto social genuíno. Queremos proporcionar às famílias através de nossas atividades uma experiência mágica que celebre o poder da energia, aquela que move o mundo, conecta pessoas e transforma realidades. Que este final de ano renove a esperança e fortaleça os laços de conexão, permitindo que o espírito natalino transborde os lares e leve cada vez mais momentos especiais a todas as pessoas, independentemente de sua localidade”, afirma Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic.
Serviço – Natal Iluminado da Casa do Leo Tour em São Paulo
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanam 4.490 – Jd Liberdade (no Fort Atacadista)
Data: 11 a 14 de dezembro
Horários:
• Quinta-feira: 15h às 19h30
• Sexta-feira: 15h às 19h30
• Sábado: 09h às 18h
• Domingo: 09h às 15h
Entrada gratuita e aberta ao público