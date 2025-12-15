A cidade de Jundiaí receberá, entre os dias 18 e 21 de dezembro, a edição natalina do Caminhão do Leo – Natal Iluminado, projeto itinerante da Panasonic que leva atividades gratuitas, experiências lúdicas e conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias. A ação faz parte da Casa do Leo Tour, do mascote da marca, e chega à cidade com ambientação temática, brincadeiras, dinâmicas educativas e distribuição de brindes.

A iniciativa proporciona às famílias de Jundiaí uma vivência marcada pela magia do Natal e pelo propósito social. De forma leve e divertida, crianças e adultos são convidados a explorar conceitos de sustentabilidade e economia circular, por meio de jogos, painéis interativos e atividades que reforçam a importância da logística reversa no cuidado com o planeta.

VEJA MAIS: