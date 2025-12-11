Com o objetivo de ampliar a proteção de crianças menores de 6 meses de idade contra o vírus sincicial respiratório (VSR), a Prefeitura de Louveira inicia, partir da próxima segunda-feira (15) a vacinação das gestantes com 28 semanas ou mais de gestação.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é uma das principais causas de morbimortalidade por infecções do trato respiratório inferior (bronquiolite e pneumonia), principalmente em crianças menores de 2 anos.