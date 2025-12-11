13 de dezembro de 2025
VÍRUS SINCICIAL

Louveira divulga início da vacinação de gestantes

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Internet
Prefeitura de Louveira inicia, partir da próxima segunda-feira (15)  a vacinação das gestantes com 28 semanas ou mais de gestação
Prefeitura de Louveira inicia, partir da próxima segunda-feira (15)  a vacinação das gestantes com 28 semanas ou mais de gestação

Com o objetivo de ampliar a proteção de crianças menores de 6 meses de idade contra o vírus sincicial respiratório (VSR), a Prefeitura de Louveira inicia, partir da próxima segunda-feira (15)  a vacinação das gestantes com 28 semanas ou mais de gestação.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é uma das principais causas de morbimortalidade por infecções do trato respiratório inferior (bronquiolite e pneumonia), principalmente em crianças menores de 2 anos.

Se você é gestante e tem 28 semanas ou mais de gestação, procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa com um documento oficial e a carteirinha de vacinação, se possuir.

