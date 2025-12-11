A vacina é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e aplicada em dose única, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Para receber o imunizante, basta apresentar documento com CPF e cartão da gestante ou documento que comprove a idade gestacional.

A partir desta sexta-feira (12), gestantes de Jundiaí já poderão tomar a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite em bebês. O imunizante será ofertado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e, no sábado (13), será disponibilizado na ação de multivacinação que ocorre no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3 do Maxi Shopping), das 10h às 18h.

A vacina pode ser aplicada no mesmo dia de outros imunizantes recomendados na gestação, como influenza, covid-19 e dTpa, sem prejuízo à segurança ou à eficácia. Clique aqui para localizar sua UBS de referência e os horários de funcionamento de cada equipamento.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo, ressalta a importância da vacina do ponto de vista de saúde pública, uma vez que o imunizante é inédito para gestantes ao prevenir o adoecimento e a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório. “Quando a gestante recebe a vacina, o organismo passa a produzir anticorpos que são naturalmente repassados ao bebê durante a gravidez. Eles ajudam a proteger a criança nos primeiros meses de vida, fase em que ela está mais vulnerável a formas graves de bronquiolite e pneumonia”, explica.

O VSR é a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês pequenos. Em 2024, o Estado de São Paulo registrou 6.219 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Em 2025, até a última quarta-feira (3), foram notificados 9.441 casos, sendo mais de 71% em crianças menores de um ano.