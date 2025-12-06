A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) esteve em Jundiaí nesta sexta-feira (5) para uma reunião com o vice-prefeito Ricardo Benassi, na qual confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a área da saúde. O recurso será aplicado na redução da fila de exames laboratoriais. A parlamentar aproveitou para se encontrar com apoiadores e colegas de partido e falou com exclusividade ao Jornal de Jundiaí.

“Sempre que posso venho a Jundiaí, uma cidade excelente, com pessoas do Novo que trabalham pelas mesmas pautas que eu, principalmente pela diminuição do Estado e pelo respeito ao dinheiro público”, afirma.

Durante a visita, Adriana também buscou compreender o cenário local e identificar novas formas de colaborar com o município. A deputada já tem histórico de apoio à cidade: em 2020, destinou outra emenda de R$ 1 milhão para a implantação de sistemas de telemedicina. Autora do projeto que deu origem à Lei 14.510/2022, responsável por tornar permanente a telessaúde em todo o país, ela defende agora a implementação de um prontuário eletrônico único, acessível em qualquer hospital público ou privado. “Precisamos testar nos municípios e depois expandir até atingir todo o território nacional”, disse.