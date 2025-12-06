A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) esteve em Jundiaí nesta sexta-feira (5) para uma reunião com o vice-prefeito Ricardo Benassi, na qual confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a área da saúde. O recurso será aplicado na redução da fila de exames laboratoriais. A parlamentar aproveitou para se encontrar com apoiadores e colegas de partido e falou com exclusividade ao Jornal de Jundiaí.
“Sempre que posso venho a Jundiaí, uma cidade excelente, com pessoas do Novo que trabalham pelas mesmas pautas que eu, principalmente pela diminuição do Estado e pelo respeito ao dinheiro público”, afirma.
Durante a visita, Adriana também buscou compreender o cenário local e identificar novas formas de colaborar com o município. A deputada já tem histórico de apoio à cidade: em 2020, destinou outra emenda de R$ 1 milhão para a implantação de sistemas de telemedicina. Autora do projeto que deu origem à Lei 14.510/2022, responsável por tornar permanente a telessaúde em todo o país, ela defende agora a implementação de um prontuário eletrônico único, acessível em qualquer hospital público ou privado. “Precisamos testar nos municípios e depois expandir até atingir todo o território nacional”, disse.
Combate à corrupção
Atual presidente da Frente Parlamentar de Fiscalização, Integridade e Transparência, a deputada também apresentou iniciativas de controle dos gastos públicos, como painéis para acompanhar a destinação de emendas e agendas parlamentares. Para ela, o país vive um momento de retrocesso no combate à corrupção. “Hoje temos um sistema de impunidade implantado em nosso país”, ressalta. “Precisamos retomar pautas essenciais, como a prisão após condenação em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Roubar dinheiro público não pode continuar sendo normalizado”, completa.
INSS
Integrante ativa da CPMI do INSS, Adriana destacou os avanços das investigações que já resultaram em prisões. Segundo ela, o trabalho segue agora para quebra de sigilos e rastreamento de valores desviados, inclusive no exterior. “Isso não vai acabar em pizza. Esse dinheiro é do aposentado e do povo, e vamos atrás de quem roubou. Ainda há muito o que investigar e muito trabalho pela frente”, conclui.