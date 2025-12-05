O cenário político é tradicionalmente marcado por movimentações nos bastidores que resultam em nomes trocando de partido constantemente. Com a aproximação das eleições de 2026, a dança das cadeiras tende a se intensificar em todo o país, mas as confirmações só acontecerão no período conhecido como janela partidária, quando parlamentares podem mudar de legenda sem perder o mandato.

O advogado Alceu Eder Massucato, presidente da Comissão Eleitoral da OAB Jundiaí, explica que a janela é aberta exclusivamente para políticos que ocupam cargos proporcionais, como vereadores, deputados estaduais e deputados federais. “O período abrange os 30 dias anteriores ao prazo final de filiação, permitindo que esses parlamentares migrem para outras siglas mantendo seus mandatos. Nas próximas eleições, a janela estará disponível entre 3 de março e 1º de abril de 2026”, diz. “A próxima janela valerá apenas para deputados estaduais e federais. Vereadores só terão essa possibilidade em 2028”, completa.

Para o especialista, a janela tem duas implicações centrais. A primeira confiança do eleitor, que muitas vezes vota pela combinação entre partido, ideologia e candidato. “A segunda é a estrutura interna das casas legislativas, já que a migração de parlamentares pode fortalecer ou fragilizar partidos”, ressalta.