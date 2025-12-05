A chegada das festas de fim de ano já movimenta o comércio especializado em sementes, castanhas e frutas secas em Jundiaí. Tradicionalmente associados às ceias natalinas e pela busca por opções mais saudáveis, a expectativa é que esses produtos registrem um aumento de até 30% nas vendas em relação ao ano passado, mesmo com produtos chegando a R$ 225 o quilo.

No Centro, o comerciante Douglas Dall Agnol, proprietário de uma loja do segmento, projeta crescimento entre 20% e 30% nas vendas de dezembro. Os campeões de procura seguem sendo os clássicos da época, como lentilha, damasco, nozes, castanhas, mix de castanhas e a sempre presente uva passa. “As frutas secas, como ameixa, cranberry, damasco, segundo ele, também têm forte saída. Os preços variam entre R$ 14,99 e R$ 29,99 a cada 100 gramas, dependendo do produto”, adianta.

A demanda poderia ser ainda maior se os consumidores mantivessem durante o período festivo o hábito da alimentação equilibrada. “As pessoas acabam se dando de presente um período para comer comidas mais calóricas e gordurosas, senão, as vendas poderiam ser ainda maiores”, comenta.