FIM DE ANO

Vendas de castanhas, sementes e frutas secas devem crescer 30%

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Douglas Namura aposta no mix de castanhas como campeão de vendas neste ano
Douglas Namura aposta no mix de castanhas como campeão de vendas neste ano

A chegada das festas de fim de ano já movimenta o comércio especializado em sementes, castanhas e frutas secas em Jundiaí. Tradicionalmente associados às ceias natalinas e pela busca por opções mais saudáveis, a expectativa é que esses produtos registrem um aumento de até 30% nas vendas em relação ao ano passado, mesmo com produtos chegando a R$ 225 o quilo.

No Centro, o comerciante Douglas Dall Agnol, proprietário de uma loja do segmento, projeta crescimento entre 20% e 30% nas vendas de dezembro. Os campeões de procura seguem sendo os clássicos da época, como lentilha, damasco, nozes, castanhas, mix de castanhas e a sempre presente uva passa. “As frutas secas, como ameixa, cranberry, damasco, segundo ele, também têm forte saída. Os preços variam entre R$ 14,99 e R$ 29,99 a cada 100 gramas, dependendo do produto”, adianta.

A demanda poderia ser ainda maior se os consumidores mantivessem durante o período festivo o hábito da alimentação equilibrada. “As pessoas acabam se dando de presente um período para comer comidas mais calóricas e gordurosas, senão, as vendas poderiam ser ainda maiores”, comenta.

                     

Douglas Dall Agnol ressalta a busca pelos clássicos, como lentilha, damasco, nozes e uva passa

Já o comerciante Douglas Namura, com quase duas décadas de atuação e duas lojas em Jundiaí, estima um aumento de 10% nas vendas neste ano. Ele destaca que itens como castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, milho assado espanhol, ameixa, uva passa, damasco e tâmaras formam a lista de maior procura, sendo as nozes o produto mais simbólico da época.

Os preços nas lojas variam de R$ 45 o quilo a R$ 225, dependendo da qualidade e do tipo. Ele ressalta que seu mix de castanhas é mais sofisticado, composto por castanha-do-pará, castanha de caju, amêndoa, nozes e macadâmia, sem uva passa e amendoim.
 “Mesmo com um mix mais selecionado, conseguimos oferecer excelente qualidade a um valor atrativo”, afirma. Segundo ele, o carro-chefe segue sendo a castanha-do-pará.

O lojista também nota que a procura por sementes como abóbora, girassol, chia e linhaça cresce junto com a busca por opções mais saudáveis para compor as ceias. “Todo final de ano ficamos na expectativa de aumento de vendas. Este ano não é diferente: estamos nos esforçando muito para oferecer produtos de excelente qualidade e preço justo”, completa.

