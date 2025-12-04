O Festival Come O Quê, evento já consolidado no calendário vegano de Jundiaí e região, realiza no próximo domingo (7) uma Edição Especial de Natal, trazendo gastronomia 100% vegana, artesanato autoral, bem-estar e atrações culturais em um ambiente acolhedor para toda a família. O encontro será realizado no Clube São João, das 10h às 17h, com entrada gratuita e petfriendly.

Reunindo produtores locais, pequenos negócios e iniciativas sustentáveis, o festival reforça nesta edição temática a importância de incentivar um consumo mais consciente, especialmente no período das festas. Entre os destaques, o público encontrará barracas de comidas e bebidas veganas, expositores criativos, música ao vivo, oficina de fanzine, feira de livros, quick massage, tatuagens e uma feirinha de adoção de cães e gatos.

Com a proximidade do Natal, o evento também convida o público a levar sua lista de presentes e aproveitar a curadoria de produtos artesanais, exclusivos e feitos com propósito — uma oportunidade de presentear com afeto enquanto fortalece pequenos empreendedores.