A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Maria Luiza realizou, nesta terça-feira (2), uma reunião para apresentar as primeiras análises técnicas e documentais obtidas durante as diligências iniciais. Os vereadores vistoriaram o Conselho Tutelar 3, responsável pelo acompanhamento da criança; a creche onde ela estava matriculada; e o Hospital Universitário, que prestou atendimento médico e onde ocorreu o falecimento. Novas diligências estão previstas. A última reunião da CPI neste ano será realizada na sexta-feira (5). A comissão foi criada para apurar possível falha ou omissão de serviços públicos relacionada à morte de Maria Luiza, de um ano e três meses, ocorrida em 25 de setembro no Hospital Universitário de Jundiaí, onde foram identificados sinais de maus-tratos.

Presidente da Alerj é preso

O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne. O parlamentar já estava na sede da PF no momento em que recebeu voz de prisão. De acordo com a PF, ele é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargun, que levou à prisão do então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB). O presidente da assembleia teria ligado para o investigado na véspera e dado orientações.

Orçamento próprio

A Câmara Municipal aprovou, na noite desta terça-feira (2), o Orçamento de 2026. Será o primeiro ano em que a atual administração irá executar uma peça orçamentária elaborada integralmente por sua própria equipe. Em 2025, diversas discussões ocorreram, com troca de acusações entre a atual gestão e a anterior sobre falhas na execução de serviços e alegações de insuficiência de recursos.