O Republicanos de Jundiaí inicia uma nova fase sob o comando de Fernando de Souza, que toma posse na sexta-feira (5), após se desfiliar do PSDB. Em seus primeiros atos à frente da sigla, o dirigente disse que está reorganizando a estrutura partidária, reunindo filiados e ex-candidatos e formando os secretariados temáticos, como das mulheres e da juventude, para entrar em 2026 com um plano de metas definido. O foco central da sigla para as eleições do próximo ano será fortalecer candidaturas regionais, e não locais, para as eleições de deputado estadual e federal.

A estratégia, segundo Fernando, busca dar representatividade à região em Brasília e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) após duas eleições consecutivas sem eleitos locais. O Republicanos deve apoiar Danilo Joan (PSD), ex-prefeito de Cajamar, como pré-candidato a deputado estadual, e o já deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (Republicanos), como candidato a federal pela região.

Fernando afirma que nomes com atuação regional ampliam as chances de vitória e respondem melhor às demandas reais da população. “Temas como mobilidade, saúde, segurança e meio ambiente não são restritos a um município. A Serra do Japi, por exemplo, precisa ser tratada regionalmente. A mobilidade, não adianta resolver em Jundiaí e não ter melhorias nas cidades do entorno. Esse olhar conjunto aumenta a competitividade eleitoral e fortalece a representatividade”, explica. Ele destaca o perfil técnico e articulado de Danilo Joan, que já desenvolveu políticas eficazes por Cajamar, e o trabalho consistente de Marcos Pereira, que é de Vinhedo, e já destinou emendas a cidades como Jundiaí e Várzea Paulista.