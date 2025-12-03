Em sessão realizada nesta terça-feira (2), o vereador Romildo Antonio (PSDB) voltou a criticar a atuação da secretária de Saúde, Márcia Facci, à frente da pasta. Em discurso mais duro, o parlamentar afirmou que a gestora “não atende bem a população” e “não exerce o papel que deveria desempenhar na cidade”. Romildo citou, como exemplo, o processo de transição da equipe da UPA Vetor Oeste, que passou a ser administrada por uma nova empresa, e relatou que usuários enfrentaram atrasos nos atendimentos durante o período. O vereador também reforçou que, na sua avaliação, os secretários municipais precisam demonstrar sensibilidade no trato com as pessoas, além de competência técnica.

Agradecimento e despedida

A última sessão do ano, realizada nesta terça-feira (2), foi marcada por um clima leve e por discursos de agradecimento dos vereadores pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2025, além de manifestações de esperança por um 2026 melhor para Jundiaí. A atmosfera de encerramento se dá com a chegada do recesso parlamentar. A reunião foi a última sessão ordinária do ano e as atividades legislativas em plenário serão retomadas somente na primeira terça-feira de fevereiro de 2026. Mesmo durante o recesso, os vereadores e a estrutura da Câmara seguem em funcionamento, com atendimento ao público e desenvolvimento das atividades administrativas e parlamentares.

Pauta delicada

A vereadora Mariana Janeiro (PT) utilizou a tribuna para repudiar os recentes casos de violência contra mulheres registrados nos últimos dias. Ela afirmou que o país vive “uma epidemia de ódio às mulheres” e destacou a urgência de planejar e implementar políticas públicas capazes de enfrentar e mitigar esse cenário. Mais cedo, a vereadora Quézia de Lucca (PL) se emocionou ao relembrar o caso da jovem atropelada e arrastada pelo ex-namorado na Marginal Tietê, em São Paulo, além de mencionar episódios de violência de gênero que ocorrem, inclusive, no ambiente político.

Boa relação