A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei (PL) nº 14.990/2025, que fixa o Orçamento Público do Município para 2026, estimado em aproximadamente R$ 4,6 bilhões. A votação marcou a última sessão ordinária do ano legislativo, que também teve a convocação de uma sessão extraordinária para análise de outros cinco projetos.

A Saúde continuará recebendo o maior volume de recursos, com R$ 1,16 bilhão, enquanto a Educação terá orçamento de R$ 1,02 bilhão. A maior despesa permanece sendo a folha de pagamento, que somará R$ 1,64 bilhão, considerando Executivo e Legislativo. Do lado da arrecadação, o ICMS seguirá como principal fonte de receita corrente, representando 26,2% do total previsto. O ISS corresponderá a 14,1% e o IPTU, a 5,7%, além de outras receitas previstas pelo Executivo.

Vereador e líder do Governo na Câmara, Juninho Adilson (União) destacou que este primeiro ano de trabalho foi feito com um orçamento herdado da gestão anterior. “Com a premissa de fazer mais com menos, conseguimos entregar com qualidade o serviço público. Agora, com um orçamento suplementado e elaborado por este governo, a qualidade do serviço será ainda melhor no próximo ano”, afirmou.