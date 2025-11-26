26 de novembro de 2025
DAE Cidadania promove ação comunitária neste domingo (30)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A DAE Jundiaí realiza neste domingo (30), das 10 às 14 horas, o programa Dia DAE Cidadania, no Centro Esportivo Benedito Lima (Av. Osmundo dos Santos Pellegrini, 1364 – Jardim do Trevo). A iniciativa integra o projeto desenvolvido pela DAE em parceria com a Eco Habitat Consultoria Social, como parte das ações que acompanham o contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal nº 0520.301-52/2020, na modalidade Saneamento para Todos.

A obra de remanejamento e reforço de adutora irá beneficiar todo o Vetor Oeste, ampliando a segurança hídrica da região. O projeto social está sendo executado especificamente nos bairros diretamente impactados pela intervenção, entre eles Anhangabaú, Jardim Campos Elíseos e Jardim do Trevo, com ações de diálogo e participação comunitária. A programação do evento reúne atividades culturais, apresentações e ações socioambientais gratuitas.

Para a Assistente Social Ticiana Shultz, responsável pelas ações de mobilização comunitária, o encontro é fundamental para fortalecer a relação entre a empresa e a população. “Nosso objetivo é estimular a participação comunitária, provendo integração da DAE com a população dos bairros beneficiários do projeto, por meio de ações de mobilização e educação socioambiental”, afirma.

Programação

A programação do Dia DAE Cidadania inclui aulas de yoga e defesa pessoal para mulheres, além de apresentações culturais de capoeira, karatê, coral infantil, hip hop e teatro. Na área da saúde, haverá campanha de vacinação e doação de mudas terapêuticas.

O público também poderá participar de oficinas diversas, realizar o cadastro para o Programa Jovem Aprendiz e fazer inscrições para as modalidades de futebol e capoeira do Centro Esportivo. A equipe da DAE estará presente para atendimento e orientações gerais.

