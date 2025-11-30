A última edição da 27ª Temporada dos Concertos Astra - Finamax. acontece no dia 6 de dezembro, às 20h, na Sala Glória, com o concerto “Una noche Española”. Com o repertório repleto de zarzuelas, quem sobe ao palco é o tenor Eric Herrero e a maestra e pianista Priscila Bomfim.
A zarzuela, gênero parecido com a ópera, pode definir-se como uma obra de teatro na qual se intercalam números musicais. Entre as suas personagens mais caraterísticas abundam os chulos (indivíduos das classes populares de Madrid, que se distinguiam por certa afetação e cuidado no trajar, e pelos seus maneirismos), os ratas (ladrões), as amas e a polícia.
A origem deste género remonta-se ao século XVII, quando o Palácio da Zarzuela se converteu no lugar de encontro da corte com os artistas da cidade. Graças às festas que ali se celebravam, surgiu o que se considera como o género lírico espanhol por excelência.
No programa, o duo apresentará trechos famosos e emblemáticos deste gênero tão apreciado pelo público da música lírica. Na abertura teremos a participação especial do Coral Canarinhos da Terra Jundiaí.
Eric Herrero é um dos tenores mais importantes de sua geração e atualmente é diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Priscila Bomfim é pianista e atualmente é maestra titular da Orquestra Chiquinha Gonzaga e maestra assistente da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. As apresentações contam com intérprete de libras e rampas para acesso.
Programa
Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)
Abertura (de Luisa Fernanda)
Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)
Ay, mi morena (de Luisa Fernanda)
Pablo Sorozábal (1897 – 1988)
Madrileña Bonita de La del manojo de rosas
Reveriano Soutullo (1880 – 1932) e Juan Vert (1890 – 1931)
Bella enamorada (de El último romántico)
José Serrano Simeón (1873 – 1941)
La roca fría del calvário (de La Dolorosa)
Gerónimo Giménez y Bellido (1854 – 1923)
Intermedio de La Boda (de Luis Alonso)
Jacinto Guerrero (1895 – 1951)
Fiel espada triunfadora (de El huésped de Sevillano)
Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)
Amor, vida de mi vida (de Maravilla)
Pablo Sorozábal (1897 – 1988)
No puede ser (de La tabernera del puerto)
José Serrano Simeón (1873 – 1941)
Te quiero, morena (de El trust de los tenorios
Serviço
Local: Sala Glória Rocha
R. Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí - SP
Horário: 20h
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 5 e R$ 10
