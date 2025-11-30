A última edição da 27ª Temporada dos Concertos Astra - Finamax. acontece no dia 6 de dezembro, às 20h, na Sala Glória, com o concerto “Una noche Española”. Com o repertório repleto de zarzuelas, quem sobe ao palco é o tenor Eric Herrero e a maestra e pianista Priscila Bomfim.

A zarzuela, gênero parecido com a ópera, pode definir-se como uma obra de teatro na qual se intercalam números musicais. Entre as suas personagens mais caraterísticas abundam os chulos (indivíduos das classes populares de Madrid, que se distinguiam por certa afetação e cuidado no trajar, e pelos seus maneirismos), os ratas (ladrões), as amas e a polícia.

A origem deste género remonta-se ao século XVII, quando o Palácio da Zarzuela se converteu no lugar de encontro da corte com os artistas da cidade. Graças às festas que ali se celebravam, surgiu o que se considera como o género lírico espanhol por excelência.