A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) reservou para a próxima terça (11) e quarta-feira (12) a aplicação do Provão Paulista Seriado para estudantes matriculados na 2ª série do Ensino Médio. As datas são as últimas regulares do calendário da edição 2025 do processo seletivo.

Nesta semana, alunos da 1ª e 3ª já responderam às questões elaboradas a partir dos conteúdos das disciplinas da formação geral básica (FBG) de acordo com cada série. São ao todo 425 mil candidatos da 2ª série incluindo alunos da rede estadual paulista, Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados.

Assim como nas outras etapas, o Provão Paulista da 2ª série é dividido em duas datas e por áreas. No dia 11, é a vez dos componentes de linguagens e suas tecnologias — 18 questões de língua portuguesa e seis de língua inglesa — e ciências na natureza e suas tecnologias — oito questões de biologia, oito de física e oito de química. Não há redação para estudantes da 2ª série.