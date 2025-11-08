A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) reservou para a próxima terça (11) e quarta-feira (12) a aplicação do Provão Paulista Seriado para estudantes matriculados na 2ª série do Ensino Médio. As datas são as últimas regulares do calendário da edição 2025 do processo seletivo.
Nesta semana, alunos da 1ª e 3ª já responderam às questões elaboradas a partir dos conteúdos das disciplinas da formação geral básica (FBG) de acordo com cada série. São ao todo 425 mil candidatos da 2ª série incluindo alunos da rede estadual paulista, Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados.
Assim como nas outras etapas, o Provão Paulista da 2ª série é dividido em duas datas e por áreas. No dia 11, é a vez dos componentes de linguagens e suas tecnologias — 18 questões de língua portuguesa e seis de língua inglesa — e ciências na natureza e suas tecnologias — oito questões de biologia, oito de física e oito de química. Não há redação para estudantes da 2ª série.
No dia seguinte, 12, o caderno de provas traz perguntas de matemática e suas tecnologias — 18 questões de matemática — e ciências humanas e sociais aplicadas — oito questões de sociologia, oito de geografia e oito de história. Para a 2ª série não há itens de filosofia, pois a disciplina não faz parte da matriz curricular da etapa.
“Os alunos da 2ª série sabem o que esperar do Provão Paulista, pois participaram da edição do ano passado, quando estavam matriculados na 1ª série. Eles já têm uma boa noção do estilo das perguntas e de como é o processo seletivo. De qualquer forma, é preciso manter a dedicação e o empenho, afinal cada ponto vale no somatório ao fim do ciclo, em 2026. O conteúdo das provas é elaborado com base no Currículo Paulista do Ensino Médio e das atividades que eles fizeram ao longo de todo ano letivo”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.
Itinerário formativo da 2ª série do Ensino Médio
Na próxima segunda-feira (10), os estudantes das escolas da rede estadual paulista também participam do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Pela primeira vez, a Seduc-SP vai avaliar o conteúdo dos itinerários formativos do Ensino Médio da 2ª e 3ª séries — exatas, humanas e educação profissional técnica. As provas são digitais, com 24 questões e o horário de aplicação é o mesmo do turno em que o estudante está matriculado.
“As notas do Saresp do itinerário formativo não entram no cálculo do Provão Paulista Seriado. Mas a orientação é que todos os alunos que hoje estão na 2ª série participem também da prova, assim como indicamos aos que estão na 3ª série e fizeram a avaliação na última segunda-feira [3]. Os resultados serão importantes para que a Secretaria e as escolas tenham um panorama geral e mais completo da aprendizagem do Ensino Médio de cada componente curricular”, completa Feder.