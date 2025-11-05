Com duas comitivas, a Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil teve seu roteiro anunciado para este ano. Entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

Em Jundiaí, a passagem da Caravana 1 será no dia 20 de novembro, com início previsto a partir de 19h, no Assaí Ferroviários, avenida União dos Ferroviários, 2940. Caso a cidade ainda não esteja aparecendo no roteiro, basta ficar atento às atualizações, pois novas caravanas serão incluídas no site.

Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.