Com duas comitivas, a Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil teve seu roteiro anunciado para este ano. Entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.
Em Jundiaí, a passagem da Caravana 1 será no dia 20 de novembro, com início previsto a partir de 19h, no Assaí Ferroviários, avenida União dos Ferroviários, 2940. Caso a cidade ainda não esteja aparecendo no roteiro, basta ficar atento às atualizações, pois novas caravanas serão incluídas no site.
Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.
Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.
“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola Femsa Brasil.
A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola Femsa Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”. O evento é gratuito e suas datas e percursos detalhados podem ser conferidos em https://natal.coca-cola.com.br/
Roteiro - Caravana 1 de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil 2025
- São Paulo
12/11 - Campinas e Indaiatuba
13, 14, 15 e 16/11 - São Paulo
17/11 - Sumaré
18/11 - Piracicaba e Limeira
19/11 - Cosmópolis, Americana e Santa Bárbara D'oeste
20/11 - Jundiaí
21/11 - Mogi das Cruzes e Suzano
22/11 - Osasco e Guarulhos
23/11 - Santo André e São Caetano do Sul
25/11 - Praia Grande e Guarujá
26/11 - São Vicente e Santos
27/11 - São José dos Campos
- Rio de Janeiro
28/11 - Resende
29/11 - Porto Real e Volta Redonda
- São Paulo
30/11 - Campos do Jordão
- Rio de Janeiro
2/12 - Teresópolis e Petrópolis
- Minas Gerais
3/12 - Juiz de Fora
4/12 - Itabirito
5/12 - Nova Lima
6/12 - Belo Horizonte
7/12 - Betim, Contagem e Ribeirão das Neves
9/12 - Divinópolis
- São Paulo
11/12 - São José do Rio Preto
12/12 - Bauru
13/12 - Marília
14/12 - Araçatuba
- Mato Grosso do Sul
16/12 - Campo Grande
17/12 - Itaporã e Dourados
- Paraná
19/12 - Mandaguaçu, Maringá e Sarandi
20/12 - Londrina e Cambé
22/12 - Ponta Grossa
23/12 - Curitiba