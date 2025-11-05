05 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

FIM DE ANO

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Jundiaí 20 de novembro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
A Caravana de Natal de 2024 reuniu centenas de pessoas em Jundiaí, que acompanharam a passagem dos caminhões iluminados
A Caravana de Natal de 2024 reuniu centenas de pessoas em Jundiaí, que acompanharam a passagem dos caminhões iluminados

Com duas comitivas, a Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil teve seu roteiro anunciado para este ano. Entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

Em Jundiaí, a passagem da Caravana 1 será no dia 20 de novembro, com início previsto a partir de 19h, no Assaí Ferroviários, avenida União dos Ferroviários, 2940. Caso a cidade ainda não esteja aparecendo no roteiro, basta ficar atento às atualizações, pois novas caravanas serão incluídas no site.

Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.

“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola Femsa Brasil.

A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola Femsa Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”. O evento é gratuito e suas datas e percursos detalhados podem ser conferidos em https://natal.coca-cola.com.br/

Roteiro - Caravana 1 de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil 2025

  • São Paulo
    12/11 - Campinas e Indaiatuba
    13, 14, 15 e 16/11 - São Paulo
    17/11 - Sumaré
    18/11 - Piracicaba e Limeira
    19/11 - Cosmópolis, Americana e Santa Bárbara D'oeste
    20/11 - Jundiaí
    21/11 - Mogi das Cruzes e Suzano
    22/11 - Osasco e Guarulhos
    23/11 - Santo André e São Caetano do Sul
    25/11 - Praia Grande e Guarujá
    26/11 - São Vicente e Santos
    27/11 - São José dos Campos
  • Rio de Janeiro
    28/11 - Resende
    29/11 - Porto Real e Volta Redonda
  • São Paulo
    30/11 - Campos do Jordão
  • Rio de Janeiro
    2/12 - Teresópolis e Petrópolis
  • Minas Gerais
    3/12 - Juiz de Fora
    4/12 - Itabirito
    5/12 - Nova Lima
    6/12 - Belo Horizonte
    7/12 - Betim, Contagem e Ribeirão das Neves
    9/12 - Divinópolis
  • São Paulo
    11/12 - São José do Rio Preto
    12/12 - Bauru
    13/12 - Marília
    14/12 - Araçatuba
  • Mato Grosso do Sul
    16/12 - Campo Grande
    17/12 - Itaporã e Dourados
  • Paraná
    19/12 - Mandaguaçu, Maringá e Sarandi
    20/12 - Londrina e Cambé
    22/12 - Ponta Grossa
    23/12 - Curitiba

