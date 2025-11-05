A Rede VOA, concessionária de 16 aeroportos no estado de São Paulo, promove, durante todo o mês de novembro de 2025, o Mês da Emergência Aeroportuária. Com intuito de expandir a cultura de segurança em seus principais aeroportos, serão realizados workshops, treinamentos teóricos e simulados práticos visando estreitar laços com os órgãos de emergência de vários municípios e levar, por meio de cada aeroporto, treinamentos e capacitações aos órgãos de emergência para casos de incidentes e acidentes aéreos.

A programação terá início no dia 5 com a cerimônia oficial de abertura no Aeroporto de Jundiaí, com a presença de autoridades locais e estaduais. No dia 8, também em Jundiaí, acontece o Workshop de Emergências Aeronáuticas, com a participação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (Search and Rescue) da Força Aérea Brasileira (SALVAERO) e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA IV), além de uma mesa de debates ao final das instruções.