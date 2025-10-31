A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social (SMHAB), informa a programação dos cemitérios municipais para o feriado de Finados, dia 2 de novembro, domingo.
Os cemitérios públicos estarão abertos para visitação nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 7h às 17h. Confira as alterações no trânsito nas proximidades:
Cemitério Nossa Senhora do Desterro
No domingo (2), haverá interdição nos dois sentidos da Avenida Henrique Andrés, entre as ruas Anchieta e Professor Luiz Rosa.
Também será realizada a mudança de mão de direção da Avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales, tornando-a mão única no sentido descendente (Rua Campos Sales).
Além disso, haverá ampliação das vagas de estacionamento em 45 graus na Avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales, permitindo estacionamento em ambos os lados da via, com acesso exclusivo para quem desce em direção à Rua Campos Sales.
Cemitério Nossa Senhora do Montenegro
No domingo (2), haverá interdição nos dois sentidos da Avenida Dr. Nelson Vilaça, entre as ruas Embu e Leme.
Horário das missas
Cemitério Nossa Senhora do Montenegro: missas às 8h, 10h e 15h.
Cemitério Nossa Senhora do Desterro: missas às 7h e 10h.
Transporte coletivo
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, durante o feriado de Finados, os ônibus municipais operarão com os horários de domingo.
Os itinerários e horários podem ser consultados no site: https://situ.jundiai.sp.gov.br/