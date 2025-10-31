A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social (SMHAB), informa a programação dos cemitérios municipais para o feriado de Finados, dia 2 de novembro, domingo.

Os cemitérios públicos estarão abertos para visitação nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 7h às 17h. Confira as alterações no trânsito nas proximidades:

Cemitério Nossa Senhora do Desterro

No domingo (2), haverá interdição nos dois sentidos da Avenida Henrique Andrés, entre as ruas Anchieta e Professor Luiz Rosa.

Também será realizada a mudança de mão de direção da Avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales, tornando-a mão única no sentido descendente (Rua Campos Sales).