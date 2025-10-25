Caminhoneiro dirige sob efeito de drogas e causa acidente

Um sinistro envolvendo de trânsito envolvendo um caminhão e um automóvel na rodovia Máximo Zambotto resultou em uma vítima devido a gravidade dos ferimentos. Segundo boletim de ocorrência, a colisão teria ocorrido em razão do caminhoneiro estar trafegando na contramão e ter atingido o veículo que transitava em sentido contrário. Sob efeito de drogas o caminhoneiro foi preso em flagrante.
Assim que acionada, a Polícia Rodoviária da base de Itatiba foi até o local onde já se encontravam as equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da concessionária que realizavam a preservação e sinalização da área. A vítima, condutor do carro, já havia sido socorrida ao Hospital Municipal de Jarinu com possível ferimento no fêmur.
Foi realizada a qualificação dos envolvidos e dos veículos, não sendo constatada nenhuma irregularidade, mas ambos condutores foram submetidos ao teste do etilômetro com resultado negativo para consumo de álcool. Contudo, o condutor do caminhão apresentava sinais de alteração, como frases desconexas, demonstrava desorientação e estava ofegante.
Diante disso, a equipe solicitou apoio da Guarda Municipal de Jarinu que realizou o deslocamento até a delegacia para apresentação do condutor. Posteriormente foi encaminhado ao Pronto Socorro para realização de exame clínico, a fim de verificar a presença de substâncias entorpecentes.
Como informação adicional, foi constatado que, após o sinistro, o caminhoneiro evadiu-se do local, deslocando o caminhão até próximo ao retorno do km 75, sentido sul da rodovia, onde abandonou o veículo e tentou se esconder em estabelecimentos da região. A Guarda Municipal de Jarinu foi acionada e conseguiu localizá-lo, realizando a contenção do indivíduo que confirmou o uso de drogas antes de dirigir o caminhão.