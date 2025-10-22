Últimos dias de Castramóvel no Jardim do Lago

Os tutores que ainda não realizaram o agendamento podem comparecer nesta quinta-feira (23), dia reservado exclusivamente para o cadastro e agendamento presencial no local. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito de Jundiaí, realiza, neste fim de semana, os últimos atendimentos no Jardim do Lago e região. O serviço itinerante, que desde o início de outubro tem oferecido castrações gratuitas de cães e gatos, segue com cirurgias na sexta (24), sábado (25) e domingo (26).

Inicialmente, o Castramóvel estava previsto para chegar ao bairro do Retiro na próxima semana, mas houve alteração no cronograma. A próxima parada será no Novo Horizonte, atendendo o vetor Oeste da cidade. O serviço estará disponível no Parque do Cerrado (Av. Francisco Roveri, próximo ao número 166) por duas semanas, entre o dia 27 de outubro e 3 de novembro, com o mesmo formato de atendimento: castrações às sextas, sábados e domingos, e agendamento presencial às quartas e quintas-feiras.

A diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), Francine Galeotti, destaca a importância da castração. “Quanto mais pessoas participarem, mais conseguiremos reduzir o número de animais abandonados e promover o bem-estar em toda a cidade”, afirma Francine.

Quem pode se cadastrar