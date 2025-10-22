Últimos dias de Castramóvel no Jardim do Lago

O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito de Jundiaí, realiza, neste fim de semana, os últimos atendimentos no Jardim do Lago e região. O serviço itinerante, que desde o início de outubro tem oferecido castrações gratuitas de cães e gatos, segue com cirurgias na sexta (24), sábado (25) e domingo (26).
Os tutores que ainda não realizaram o agendamento podem comparecer nesta quinta-feira (23), dia reservado exclusivamente para o cadastro e agendamento presencial no local. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.
Alterações na agenda
Inicialmente, o Castramóvel estava previsto para chegar ao bairro do Retiro na próxima semana, mas houve alteração no cronograma. A próxima parada será no Novo Horizonte, atendendo o vetor Oeste da cidade. O serviço estará disponível no Parque do Cerrado (Av. Francisco Roveri, próximo ao número 166) por duas semanas, entre o dia 27 de outubro e 3 de novembro, com o mesmo formato de atendimento: castrações às sextas, sábados e domingos, e agendamento presencial às quartas e quintas-feiras.
A diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), Francine Galeotti, destaca a importância da castração. “Quanto mais pessoas participarem, mais conseguiremos reduzir o número de animais abandonados e promover o bem-estar em toda a cidade”, afirma Francine.
Quem pode se cadastrar
Residentes de Jundiaí;
Cães e gatos de 6 meses a 7 anos de idade;
Animais com peso entre 3 kg e 25 kg;
Não serão castrados animais doentes, gestantes, no cio ou amamentando.
Como fazer o cadastro e o agendamento on-line
Faça o cadastro no site do Governo Federal: acesso.gov.br;
Cadastre o animal no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos – SinPatinhas: sinpatinhas.mma.gov.br (confira o tutorial do Ministério do Meio Ambiente);
Após os cadastros, acesse o site do Castramóvel: https://castrapet.com.br e faça o agendamento da cirurgia.
É fundamental que o cadastro e o agendamento sejam feitos com o mesmo nome e CPF do tutor registrados no SinPatinhas, garantindo a correspondência entre os sistemas.
Agendamento presencial
Quem tiver dificuldade em se cadastrar pela internet pode procurar a equipe do Castramóvel diretamente no local. É necessário levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
É de extrema importância que o tutor compareça no dia e horário agendados. As ausências comprometem o cronograma de atendimentos e impedem que outros animais sejam atendidos. Caso não seja possível comparecer, o cancelamento deve ser feito com antecedência.
No dia da castração
O tutor deve levar documento de identidade;
O animal deve estar em jejum de 8 horas de sólidos e líquidos;
Cães devem estar com guia e coleira; se forem agressivos, usar focinheira;
Gatos devem ser transportados em caixa adequada;
Todos os animais passam por avaliação veterinária antes do procedimento.
Cuidados após a castração
Após o procedimento, os tutores recebem medicação e orientações de cuidado. É importante manter o animal em local limpo e tranquilo, evitar esforços físicos e observar o comportamento nas primeiras 48 horas. Qualquer sinal de febre, inchaço ou sangramento deve ser comunicado à equipe do DEBEA.
Para mais informações sobre os cadastros, orientações e locais de atendimento, acesse https://castrapet.com.br ou entre em contato com o DEBEA pelo telefone (11) 4589-8541.