Canteiros centrais ganham revitalização e paisagismo

A Prefeitura de Jundiaí deu início ao programa de revitalização dos canteiros centrais e remodelação paisagística em ruas e avenidas da cidade, por meio da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM) e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). A avenida Antônio Segre, no Jardim Brasil, foi a primeira via a receber serviços de roçada e limpeza nos canteiros centrais, além do plantio de mudas produzidas no viveiro da UNIDAM.

“Esse programa tem dois objetivos principais: garantir economia aos cofres públicos e melhorar a estética urbana. No lugar de realizar constantes roçadas, o plantio de flores e espécies adequadas ao ambiente reduz a necessidade de manutenção, além de deixar a cidade mais bonita e acolhedora”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, explica que cada canteiro receberá mudas que atendam às características do local. “As espécies utilizadas são produzidas no próprio viveiro municipal e selecionadas após análise técnica, considerando fatores como luminosidade, incidência de sombra e características do solo. Nesta fase inicial, foram escolhidas mudas de camarão-amarelo, planta ornamental resistente e de fácil adaptação”.