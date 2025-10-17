Baixa adesão de meninos à vacina do HPV preocupa órgãos de saúde

O governo de São Paulo emitiu um alerta na quinta-feira (16), para pais e responsáveis sobre a importância da vacina do HPV (papilomavírus humano) para adolescentes. A campanha de vacinação para evitar a doença acontece durante todo o mês de outubro e o governo estadual está preocupado com a baixa adesão ao imunizante, principalmente entre os meninos de 9 a 14 anos de idade. Neste ano, segundo dados do Ministério da Saúde, esse grupo representou uma cobertura de vacinação de apenas 67,7%.
As meninas, na mesma faixa etária, têm uma cobertura vacinal maior, de 79,8%, contudo, ao observar somente as garotas de 14 anos de idade, o grupo apresenta cobertura de 98,3%.
Os dados do Ministério da Saúde apontam que pais e responsáveis levam, eventualmente, as meninas para serem vacinadas contra o HPV, mas o mesmo não ocorre com os meninos.
A cobertura vacinal de meninos, com 14 anos, é de 75,5%, um número próximo da média das idades indicadas para a vacinação contra o vírus. A imunização contra o HPV é a forma mais segura e eficaz de prevenir diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe.
A transmissão do vírus acontece principalmente por via sexual, por isso é sugerido que a vacina seja aplicada antes do início dessa fase, entre os 9 e 14 anos. Também é possível ocorrer a infecção pelo contato direto com regiões da pele ou mucosas infectadas.
Quem deve se vacinar:
- Meninas e meninos de 9 a 14 anos e, até dezembro de 2025, de 15 a 19 anos;
- pessoas de 9 a 45 anos em condições clínicas especiais, como as que vivem com HIV/Aids,
- transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos (imunossuprimidos);
- vítimas de abuso sexual;
- pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR).