Jundiaí sediará VIII Seminário de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ

A Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM) dos Comitês PCJ, que faz gestão dos recursos hídricos dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, realizará, no dia 29 de outubro de 2025, das 8h30 às 13h, o VIII Seminário de Saúde Ambiental “Assegurando a Jornada da Água – do Manancial ao Consumidor”, no auditório da DAE Jundiaí.
A iniciativa reforça a importância da gestão integrada e intersetorial, alinhando políticas públicas, inovação tecnológica e governança dos recursos hídricos diante de mudanças climáticas, eventos extremos, pressões antrópicas e desigualdades territoriais.
A coordenadora da CT-SAM, Roseane Garcia de Souza, destacou a relevância do encontro. “O Seminário será um espaço de reflexão estratégica sobre os desafios e soluções para garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano, desde os mananciais até o consumidor final. Nossa expectativa é que as discussões promovidas contribuam para fortalecer a gestão integrada e intersetorial da água nas Bacias PCJ, aproximando diferentes instituições e áreas do conhecimento em torno de um objetivo comum: assegurar a segurança hídrica e a saúde da população”, declarou.
VEJA MAIS:
- Jundiaí é contemplada com investimento de R$ 3,8 milhões da PCJ
- RMJ garante abastecimento de água mesmo diante da estiagem
Nesta edição, os debates se organizarão em três mesas temáticas que dialogam com a Política de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ:
- Políticas Públicas de Mananciais para Abastecimento de Água;
- Tecnologias de Tratamento de Água;
- Gestão dos Recursos Hídricos e Segurança no Saneamento.
Além disso, o seminário contará com o “Pitch da Água”, momento em que participantes previamente inscritos até o dia 24 de outubro poderão apresentar boas práticas, projetos-piloto, tecnologias sociais ou soluções comunitárias que promovam segurança da água ao longo da jornada do manancial ao consumo.
A coordenadora-adjunta da CT-SAM, Cassiana Coneglian, destacou que a opção por essa forma de apresentação visa aumentar a divulgação de trabalhos desenvolvidos na região. “A apresentação na forma de pitch permite comunicar uma ideia de forma breve, clara e objetiva para diversos públicos. Ao simplificar conceitos, amplia o alcance social dos estudos em linguagem acessível. No seminário, esse formato possibilitará que os participantes conheçam rapidamente diferentes iniciativas voltadas à qualidade e à segurança da água desenvolvidas nos municípios das Bacias PCJ”, explicou.
O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição.
Inscrição para o evento: https://bit.ly/Inscricao_CT-SAM_2025
Inscrição para o “Pitch da Água”(prazo até 24/10): https://bit.ly/PitchdaAgua_CT-SAM25
Dúvidas podem ser encaminhadas à coordenação da CT-SAM pelo e-mail ctsam@comites.baciaspcj.org.br.
Serviço
VIII Seminário de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ
Tema: “Assegurando a Jornada da Água – do Manancial ao Consumidor”
Data: 29 de outubro de 2025
Horário: 8h30 às 13h
Local: Auditório da DAE Jundiaí – Avenida Alexandre Ludke, 1500 – Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP
Inscrição para o evento: https://bit.ly/Inscricao_CT-SAM_2025
Inscrição para o Pitch da Água (prazo até 24/10): https://bit.ly/PitchdaAgua_CT-SAM25
Realização: Câmara Técnica de Saúde Ambiental / Comitês PCJ
Apoio: Agência das Bacias PCJ