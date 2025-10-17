Jundiaí sediará VIII Seminário de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ

A Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM) dos Comitês PCJ, que faz gestão dos recursos hídricos dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, realizará, no dia 29 de outubro de 2025, das 8h30 às 13h, o VIII Seminário de Saúde Ambiental “Assegurando a Jornada da Água – do Manancial ao Consumidor”, no auditório da DAE Jundiaí.

A iniciativa reforça a importância da gestão integrada e intersetorial, alinhando políticas públicas, inovação tecnológica e governança dos recursos hídricos diante de mudanças climáticas, eventos extremos, pressões antrópicas e desigualdades territoriais.

A coordenadora da CT-SAM, Roseane Garcia de Souza, destacou a relevância do encontro. “O Seminário será um espaço de reflexão estratégica sobre os desafios e soluções para garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano, desde os mananciais até o consumidor final. Nossa expectativa é que as discussões promovidas contribuam para fortalecer a gestão integrada e intersetorial da água nas Bacias PCJ, aproximando diferentes instituições e áreas do conhecimento em torno de um objetivo comum: assegurar a segurança hídrica e a saúde da população”, declarou.