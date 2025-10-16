Novas regras de crédito devem impulsionar setor em Jundiaí

Com o anúncio do Governo Federal quanto ao novo modelo de crédito que deve ampliar o acesso à casa própria e estimular o mercado imobiliário em todo o país, profissionais do ramo celebram a medida e se preparam para um aquecimento do mercado nos próximos meses. Em Jundiaí, por exemplo, segundo adianta o presidente da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região (Proempi), Fernando Sampaio Rodrigues, a tendência é que regiões que compreendam o centro urbano, Vila Arens, Ponte São João e rua do Retiro possam ser beneficiadas.

“São locais com imóveis na faixa de R$ 500 mil a R$ 2,25 milhões, o que engloba os valores previstos para financiamento com essa nova medida, muito positiva para o mercado. Hoje, quem tem uma renda familiar entre R$ 12 mil e R$ 20 mil, que faz parte da classe média, enfrenta taxas de juros muito altas, em torno de 15% ao ano. Com essa nova medida, a taxa cai para até 12% ao ano, o que ajuda a reduzir o valor das parcelas e facilita o acesso ao crédito”, explica Rodrigues que também representa o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis (Secovi).

Além do aumento no valor máximo financiável pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que foi de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, e das taxas de até 12% ao ano, a nova medida prevê que o valor do financiamento volte a ser de até 80% do total do imóvel, possibilitando uma entrada de até 20% do montante.