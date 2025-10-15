Votação popular: Jundiaí disputa o Prêmio Top Destinos Turísticos

Jundiaí segue na disputa pela Categoria Turismo Gastronômico pelo Prêmio Top Destinos Turísticos 2025 e os interessados em contribuir pela votação popular têm até o dia 11 de novembro para computar seu voto on-line no site da organizadora da premiação. O resultado da votação popular on-line será avaliado ainda por um júri técnico, composto por especialistas de diversos segmentos do mercado, e seu resultado será divulgado também em novembro.

VOTE EM JUNDIAÍ

O município, que já se consagrou com a Premiação “hors concours” na categoria “Turismo Rural” e que, por isso, não pode mais entrar na disputa nessa categoria, agora concorre como destino de Turismo Gastronômico, uma das outras 16 categorias da 7ª edição do importante prêmio paulista, e que leva também em conta o Enoturismo.