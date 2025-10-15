Votação popular: Jundiaí disputa o Prêmio Top Destinos Turísticos

Jundiaí segue na disputa pela Categoria Turismo Gastronômico pelo Prêmio Top Destinos Turísticos 2025 e os interessados em contribuir pela votação popular têm até o dia 11 de novembro para computar seu voto on-line no site da organizadora da premiação. O resultado da votação popular on-line será avaliado ainda por um júri técnico, composto por especialistas de diversos segmentos do mercado, e seu resultado será divulgado também em novembro.
O município, que já se consagrou com a Premiação “hors concours” na categoria “Turismo Rural” e que, por isso, não pode mais entrar na disputa nessa categoria, agora concorre como destino de Turismo Gastronômico, uma das outras 16 categorias da 7ª edição do importante prêmio paulista, e que leva também em conta o Enoturismo.
VEJA MAIS
- Jundiaí entra na categoria máxima do Mapa do Turismo Brasileiro
- Jundiaí e região: Sebrae lança programa de turismo de experiência
A categoria Turismo Gastronômico está relacionada à expectativa com a experiência gastronômica como motivação da escolha da viagem. Pelo Enoturismo, a experiência combina ainda a apreciação do vinho, gastronomia local nas vinícolas e o conhecimento das regiões produtoras, seus vinhedos e a cultura relacionada à produção da bebida.
“Depois de se consagrar como tricampeã na categoria ‘Turismo Rural’, Jundiaí segue ampliando seu leque de oportunidades para os profissionais do Turismo em outros segmentos e, em vista da importância desse reconhecimento, concorre em mais uma categoria do Prêmio Top Destinos Turísticos. Somando-se aos esforços do Poder Público e dos empreendimentos turísticos da enogastronomia, contamos com o engajamento dos munícipes para esta votação, transformando a Terra da Uva e da Expo Vinhos num destino gastronômico ainda mais reconhecido em todo o Estado de São Paulo”, comentou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
O Prêmio
O Top Destinos Turísticos tem como objetivo reconhecer os municípios e Regiões Turísticas que investem e fazem do Turismo um gerador de riquezas. Em 2025, o prêmio chega à sua 7ª edição e é uma iniciativa da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB), da Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo – Skål Internacional São Paulo e da Prisma Business.