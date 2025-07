Jundiaí e região: Sebrae lança programa de turismo de experiência

O Sebrae-SP em Jundiaí está lançando um programa de turismo de experiência com foco em Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs). Empresas formalizadas, agências, propriedades rurais, hotéis, eventos, transportadoras, padarias, empresas de alimentação, comércios diferenciados e outros relacionados das cidades de Jundiaí, Bragança Paulista e Cajamar podem participar do programa, que terá início no dia 29 de julho. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/Sgcd8Dkvsx.

O programa de turismo de experiência tem como objetivo aprimorar as pequenas e médias empresas do setor de turismo, por meio de experiências que proporcionem aos viajantes e aos clientes da própria cidade uma interação mais profunda e significativa com o destino visitado, com o negócio, com a cultura e a comunidade local, oferecendo a oportunidade de vivenciar, interagir e se conectar de forma autêntica. A consultora de negócios do Sebrae-SP e gestora do projeto, Erika Miguel, ainda comenta que o turismo de experiência permite que as pessoas vivenciem momentos que gerem aprendizados e memórias duradouras.

Cenário atual

A consolidação do turismo de experiência está muito ligada a tendências da sociedade atual, como a necessidade de desacelerar o dia a dia, priorização de saúde e bem-estar e maior interesse em vivências que tragam significado.