Parque Corrupira terá programação especial no domingo (12)

Quem visitar neste domingo (12), Dia das Crianças, a entrega pela Prefeitura da segunda fase de revitalização do Parque do Trabalhador (Corrupira), poderá prestigiar a programação artística gratuita preparada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Isso tudo além de conferir as novidades do espaço de lazer e convivência tão tradicional na cidade.
A programação cultural gratuita irá se concentrar no galpão e começa logo às 10h, com a apresentação do DJ Vinicios. Às 11h, junto à fala das autoridades, o público poderá assistir à apresentação do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, um dos corpos artísticos da SMCULT, e que preparou para este dia especial com músicas de seu repertório, como um Medley da Turma da Mônica e Palavra Cantada.
Em seguida, às 11h30, quem volta ao palco é o DJ Vinicios, até que, às 13h, o público possa prestigiar o show de voz e violão com Adriano Brandini.
Das 15h às 17h, a programação traz também diversas atividades de recreação para a criançada. E, a partir das 15h30, quem irá conduzir a programação musical até o fim da tarde será Fredy Fevereiro, também com seu show de voz e violão.
Para que mais jundiaienses possam prestigiar a programação, quem for ao parque de ônibus irá pagar somente R$ 1,00 na passagem, já que todas as linhas do transporte público estarão com a vigência da Tarifa Social no domingo (12). Para o parque, a linha 312 Expressa, que opera a partir do Terminal Cecap, haverá reforço nos horários, entre as 7h e as 18h30.
A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) também estará presente, com diversas bancas e food trucks de diversas de seus programas, como feiras livres e varejões municipais, Jundiahy Gastronomia de Rua, Rotas Turísticas e Jundiaí Feito à Mão.
Quem prestigiar a programação contará ainda, na quadra de areia, com atividades esportivas e recreativas com os professores e estagiários de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).