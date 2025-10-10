Parque Corrupira terá programação especial no domingo (12)

Quem visitar neste domingo (12), Dia das Crianças, a entrega pela Prefeitura da segunda fase de revitalização do Parque do Trabalhador (Corrupira), poderá prestigiar a programação artística gratuita preparada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Isso tudo além de conferir as novidades do espaço de lazer e convivência tão tradicional na cidade.

A programação cultural gratuita irá se concentrar no galpão e começa logo às 10h, com a apresentação do DJ Vinicios. Às 11h, junto à fala das autoridades, o público poderá assistir à apresentação do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, um dos corpos artísticos da SMCULT, e que preparou para este dia especial com músicas de seu repertório, como um Medley da Turma da Mônica e Palavra Cantada.

Em seguida, às 11h30, quem volta ao palco é o DJ Vinicios, até que, às 13h, o público possa prestigiar o show de voz e violão com Adriano Brandini.