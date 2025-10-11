Faturamento com fantasias deve aumentar em 30% em Jundiaí

O clima do Halloween, tradicional festa americana marcada para o dia 31 de outubro, já toma conta de lojas, escolas e festas temáticas por todo o Brasil. E neste ano, a procura por fantasias e acessórios alusivos cresceu de forma significativa em Jundiaí. Segundo lojistas do setor, o faturamento com as peças e acessórios deve aumentar cerca de 30% em comparação com o mesmo período de 2024.
O dado representa não apenas uma retomada do mercado, mas também reflete uma tendência crescente de popularização do Halloween no país. A data, tradicionalmente comemorada nos Estados Unidos, tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros e, após o Carnaval, é a que mais movimenta o setor de fantasias.
A proprietária de uma loja de fantasias na Vila Arens, Renata Capitani, 53 anos, diz que a procura tem sido antecipada, o que impulsionou a mudança na vitrine com itens sobre o tema. “Geralmente as pessoas procuram na última semana, mas esse ano foi diferente e desde o primeiro dia do mês já começamos a vender, reforçamos o estoque e esperamos um aumento de 20% no faturamento”, comenta.
Segundo Renata, a procura maior é para fantasias infantis, mas ela tem notado um aumento na procura por peças de adultos. “Hoje tem muitas festas em condomínios e a quantidade de condomínios é cada vez maior, então a procura também aumenta”, explica.
Sobre as novidades para o ano, Renata revelou um produto bastante específico. “Há meses o público busca óculos com luzes de LED, por isso resolvemos trazer para a loja. Claro que as tradicionais fantasias de personagens de filmes de terror também têm uma grande procura, além de sangue e queimaduras falsas”, afirma.
Renata Capitani aposta nas máscaras de LED para alavancar as vendas nesta época do ano
Há 35 anos no ramo de costura e customização de roupas, Ivone Rinaldo, de 63 anos, fabrica as fantasias e aluga para as pessoas. Confiante, ela espera um aumento de até 30% no faturamento. Fantasias de bruxinhas e dos personagens do “Pânico” têm tido boa saída.
“A busca é intensificada nas duas últimas semanas de outubro, mas neste ano já estou pegando pedidos desde o começo do mês. Nos últimos anos as pessoas têm percebido que não precisa ser fantasia apenas de terror, então também tem aumentado a busca pelas roupas de princesas, como a Branca de Neve”, completa.
O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração de origem celta, comemorada em 31 de outubro. A tradição surgiu há mais de 2.000 anos, marcando o fim do verão e o início do inverno, quando se acreditava que os espíritos dos mortos voltavam à Terra. Com o tempo, a data foi incorporada pela cultura americana e popularizada mundialmente. Hoje, é comemorada com fantasias, festas, doces e enfeites assustadores.