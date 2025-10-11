Faturamento com fantasias deve aumentar em 30% em Jundiaí

O clima do Halloween, tradicional festa americana marcada para o dia 31 de outubro, já toma conta de lojas, escolas e festas temáticas por todo o Brasil. E neste ano, a procura por fantasias e acessórios alusivos cresceu de forma significativa em Jundiaí. Segundo lojistas do setor, o faturamento com as peças e acessórios deve aumentar cerca de 30% em comparação com o mesmo período de 2024.

O dado representa não apenas uma retomada do mercado, mas também reflete uma tendência crescente de popularização do Halloween no país. A data, tradicionalmente comemorada nos Estados Unidos, tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros e, após o Carnaval, é a que mais movimenta o setor de fantasias.

A proprietária de uma loja de fantasias na Vila Arens, Renata Capitani, 53 anos, diz que a procura tem sido antecipada, o que impulsionou a mudança na vitrine com itens sobre o tema. “Geralmente as pessoas procuram na última semana, mas esse ano foi diferente e desde o primeiro dia do mês já começamos a vender, reforçamos o estoque e esperamos um aumento de 20% no faturamento”, comenta.