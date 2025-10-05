Capotamento na Bandeirantes deixa duas vítimas em estado grave

Um acidente de trânsito no KM 67 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, por volta das 8h deste domingo, deixou duas pessoas em estado grave.

De acordo com informações preliminares da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Volkswagen Gol trafegava pela faixa 1 de rolamento da pista sul, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle e se chocou contra a defensa metálica. O veículo capotou e as vítimas foram ejetadas do carro, caindo sobre as faixas 1 e 2 da pista, onde permaneceram até a chegada do atendimento.

Todas as faixas ficaram bloqueadas por alguns minutos. A faixa 3 foi liberada um pouco mais tarde, às 9h, e o acostamento por volta das 10h40, causando congestionamento de um quilômetro na rodovia.