Programa ‘Quem Ama, Cuida’ já levou melhorias a 622 locais

Desde que foi lançado pela Prefeitura de Jundiaí, em março de 2025, o programa Quem Ama, Cuida, que reúne serviços de zeladoria e conservação, já passou mais de uma vez em todos os bairros da cidade. Nesse período, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) levaram melhorias a 622 locais, reforçando o compromisso de manter os espaços públicos organizados, limpos e seguros.

FUNCIONAMENTO

O mutirão envolve equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Iluminação Pública e Parques, Jardins e Praças, que atuam de forma rotativa em todas as regiões. As ações incluem poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, limpeza e hidrojateamento de

bocas de lobo, além da modernização da iluminação.

“Com o programa conseguimos manter a cidade organizada e segura, além de garantir espaços públicos adequados para o lazer e convivência da população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.