28 de setembro de 2025
PELOS BAIRROS

Programa ‘Quem Ama, Cuida’ já levou melhorias a 622 locais

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAI
| Tempo de leitura: 2 min
Desde que foi lançado pela Prefeitura de Jundiaí, em março de 2025, o programa Quem Ama, Cuida, que reúne serviços de zeladoria e conservação, já passou mais de uma vez em todos os bairros da cidade. Nesse período, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) levaram melhorias a 622 locais, reforçando o compromisso de manter os espaços públicos organizados, limpos e seguros.

FUNCIONAMENTO
O mutirão envolve equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Iluminação Pública e Parques, Jardins e Praças, que atuam de forma rotativa em todas as regiões. As ações incluem poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, limpeza e hidrojateamento de
bocas de lobo, além da modernização da iluminação.

“Com o programa conseguimos manter a cidade organizada e segura, além de garantir espaços públicos adequados para o lazer e convivência da população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O cronograma é definido por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Além disso,
a SMISP mantém equipes em outras áreas da cidade. “O cronograma do programa é definido de forma técnica e estratégica, com atuação em sentido horário por todas as regiões da cidade. Mesmo assim, nenhum bairro fica sem suporte, pois mantemos equipes específicas para atender as solicitações encaminhadas pela população por meio do serviço 156”, explicou o secretário da
SMISP, Marcos Galdino.


RESULTADOS ALCANÇADOS
Roçada
57 bairros atendidos
328 loteamentos contemplados

Poda de árvores
47 bairros atendidos
165 loteamentos contemplados

Iluminação Pública
4.393 lâmpadas a vapor
substituídas por Led
100% de iluminação Led nos
bairros Vila ana e Vila Lacerda

“Com a substituição das lâmpadas a vapor por tecnologia LED, avançamos de forma significativa na modernização da rede de iluminação da cidade. Essa melhoria garante mais eficiência energética, maior durabilidade e mais segurança para os moradores”, ressaltou o diretor de Iluminação Pública da SMISP, Carlos Bocci.

Hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo ações realizadas em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural.
7.500 bocas de lobo limpas;
3.904 hidrojateamentos executados.

Tapa-buracos
3.249 buracos tapados
32.765 m² de asfalto recuperados

O secretário Marcos Galdino lemgra que o cronograma do programa é definido de forma técnica e estratégica

