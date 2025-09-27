O Dia das Crianças vem aí; seja um super-herói e faça sua doação

O fim de semana do Dia das Crianças, a ser comemorado no próximo dia 12 (domingo), será mais uma vez especial na vida de centenas crianças do bairro São José, em Campo Limpo Paulista. No sábado (11), a Família Fut Dal - formada por amigos que se reúnem todos os domingos para bater uma bolinha na quadra de futebol society do Centro Esportivo Dal Santo, em Jundiaí -, farão a 5ª edição do Futebol Solidário, em que serão entregues kits de brinquedos para a garotada. Os conjuntos são comprados e montados com o dinheiro de doações; e você, que está lendo esta matéria, ainda pode ajudar e fazer a alegria dos pequenos com a sua doação.

De acordo com o presidente do Fut Dal, Danilo Francisco, o Munikão, a iniciativa é para levar alegria. "Essa nossa campanha anual é sucesso e tradição. Já somos esperados pela criançada todos os anos, é um momento de muita alegria e confraternização com nossos pequenos", disse ele, que completou explicando um pouco da história. "Nós somos uma família de amigos que joga futebol todo domingo no Dal Santo, em Jundiaí, desde 2017. A amizade foi crescendo e, em 2021, resolvemos levar essa união para além do campo. No Dia das Crianças, organizamos por conta própria um evento em um bairro carente de Campo Limpo (São José): chegamos fantasiados (de super-heróis e palhaços), entregando brinquedos e doces, e transformamos aquele dia em uma grande festa".