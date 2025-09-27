Em Jundiaí, somente 26% dos pacientes aptos doaram órgãos

Neste ano, Jundiaí já registrou 19 casos de morte encefálica, condição que permite a doação de órgãos. No entanto, apenas 26% do total consolidou a doação. Os motivos para os outros 14 não terem doado envolvem restrições, como infecções, por exemplo, que vedam completamente o uso dos órgãos pelo risco de contaminação, ou recusas familiares, que, essas sim, podem ser revertidas e, com isso, o número de transplantes aumentar. A fim de que haja conscientização maior da população, neste sábado (27) é celebrado o Dia Mundial da Doação de Órgãos.

Em 2025, o Hospital São Vicente (HSV), referência do SUS na captação de órgãos na região, registrou cinco doadores, resultando na doação de: 10 rins – todos destinados à Unicamp; quatro fígados – dois para a Unicamp e dois para São Paulo; um coração – encaminhado ao Incor; um pulmão – encaminhado ao Incor; e dois ossos – destinados a Marília.

No mesmo período, ocorreram oito recusas, sendo: três por desejo de corpo íntegro; duas por motivos religiosos; e três devido à demora no processo de liberação do corpo. Além disso, o HSV teve seis casos de morte encefálica com contraindicação à doação, relacionados a idade avançada, infecção por dengue ou infecção por meningite.

Lista poderia ser menor