Saúde segue mobilizada para vacinar jovens contra o HPV

Jundiaí aplicou 210 doses, desde janeiro, da vacina contra HPV (Papilomavírus Humano) em adolescentes de 15 a 19 anos, que perderam a imunização na idade recomendada (9 a 14 anos). Até dezembro, o imunizante será aplicado nesta faixa etária por orientação do Ministério da Saúde.

A vacina é uma proteção segura contra o vírus que pode levar a cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. Na cidade, a dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, durante a semana, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada serviço.

No próximo sábado (27), das 10h às 18h, a dose também será aplicada durante a ação de Multivacinação no Maxi Shopping – Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3).