Saúde segue mobilizada para vacinar jovens contra o HPV

Jundiaí aplicou 210 doses, desde janeiro, da vacina contra HPV (Papilomavírus Humano) em adolescentes de 15 a 19 anos, que perderam a imunização na idade recomendada (9 a 14 anos). Até dezembro, o imunizante será aplicado nesta faixa etária por orientação do Ministério da Saúde.
A vacina é uma proteção segura contra o vírus que pode levar a cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. Na cidade, a dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, durante a semana, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada serviço.
No próximo sábado (27), das 10h às 18h, a dose também será aplicada durante a ação de Multivacinação no Maxi Shopping – Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3).
“Essa é uma estratégia importante de resgate dos jovens. O HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo e tem com agravante o fato de ser uma doença silenciosa. É fundamental que o jovem que não recebeu busque pelo imunizante. A meta é alcançar 90% do público-alvo. Até o momento, imunizamos somente 2,4% dos 8.680 adolescentes de 15 a 19 anos previstos”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.
Demais públicos
A vacina contra o HPV integra o Calendário Nacional de Imunizações de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única para essa população, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização. A medida segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.
Também podem receber a vacina as pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados. Para esse público, o esquema é de três doses. A mesma regra também vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.