FERIADO

Comércio que protocolou adesão junto ao Sincomercio poderá abrir

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar desde que a adesão tenha sido formalizada junto ao Sincomercio previamente
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), as lojas do comércio de rua do Centro e dos bairros que protocolaram a adesão na entidade para funcionar no dia 15 de agosto, feriado municipal da Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, poderão abrir amanhã.

Nesta data, os empresários devem atender os requisitos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e o atendimento ao público poderá ocorrer das 9 às 18h. No entanto, como a adesão é facultativa, a orientação do Sincomercio é para que o consumidor se informe antecipadamente nas lojas quanto ao horário de funcionamento no feriado.

