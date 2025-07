Comércio de Jundiaí funcionará com horário estendido neste sábado

O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (5). As lojas do centro e dos bairros poderão atender até as 18h. Nesta data, os consumidores contarão com as opções do o Circuito Gastronômico de Food Trucks com opções diversas na Praça Governador Pedro de Toledo (em frente à igreja Matriz) e na Praça do Coreto, das 9 às 18h.

De acordo com Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula 48ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Ele destaca que além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.