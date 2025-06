Pediatras dos PAs denunciam atraso de salário em Jundiaí

Outra profissional ouvida pela reportagem reforça a preocupação dos colegas e relata que, no início do contrato com a MedPlus, os médicos foram pressionados a aceitar a nova forma de vínculo. “Fomos obrigados a entrar na MedPlus para continuar recebendo, quando houve mudança de gestão”, afirma. Segundo ela, com a nova administração municipal, uma nova licitação foi realizada e uma outra empresa será responsável pelos pagamentos daqui para frente.

Pediatras que atuam nos Prontos Atendimentos (PAs) de Jundiaí denunciam atraso no pagamento dos salários referentes ao mês de maio. Os profissionais são contratados pela empresa quarteirizada MedPlus que, segundo relato de um médico que prefere não se identificar, ainda não realizou o depósito, mesmo após o Hospital São Vicente confirmar o repasse do valor.

Ainda assim, a MedPlus permanece em dívida com os pediatras. “Eles nos devem o salário de maio e parte de junho. Sempre recebíamos entre os dias 15 e 20, mas agora prometeram pagar só no dia 11 de julho”, diz. A médica destaca que o valor já foi repassado pela prefeitura ao Hospital São Vicente, que, por sua vez, efetuou o pagamento à MedPlus no dia 18 de junho. “Mas a empresa ainda não nos repassou nada, e como já tem fama de dar calote em médicos, estamos com receio de não receber.”

A Secretaria de Saúde de Jundiaí e a diretoria do Hospital São Vicente se reuniram nesta quinta-feira com uma comissão de profissionais para ouvir as queixas e esclarecer a situação. De acordo com a nota oficial divulgada pelo hospital, o último repasse para a MedPlus foi feito no dia 18 de junho, conforme contrato, e cabe à empresa realizar o pagamento aos integrantes de sua equipe.

O HSV ainda lamenta a circulação de informações imprecisas e reafirmou seu compromisso com a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. O contrato com a MedPlus foi encerrado no dia 5 de junho.