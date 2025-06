Moradores de Jundiaí têm até sábado (28) para utilizar CDHU Móvel

Até amanhã, sábado (28), a população jundiaiense poderá aproveitar a presença do CDHU Móvel na cidade. A estrutura itinerante é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, realizada em parceria com a Prefeitura, para levar serviços habitacionais essenciais diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população a atendimentos como regularização de contratos, negociação de dívidas, quitação com FGTS, emissão de boletos e transferência de titularidade.

Nesta ocasião, o atendimento principal está concentrado no bairro Morada das Vinhas, onde, só na quarta-feira (25), foram realizados 73 atendimentos. Já na quinta (26), foram 78 atendimentos. Entre os serviços mais procurados, estão transferência de titularidade, consultas de saldo devedor e quitação, além de acordos para liquidação de prestações em atraso.

Segundo o coordenador da CDHU Móvel, Fábio Barbosa, Jundiaí foi escolhida estrategicamente para receber a unidade. “O município de Jundiaí é um dos mais importantes dentro da Gerência Regional da CDHU Campinas. Possui atualmente cerca de 2.000 contratos ainda em financiamento ativo, sendo que 30% deles apresentam alguma pendência de regularização. Por isso, além de contar com plantões frequentes de atendimento com equipes de regularização, Jundiaí também foi selecionada para receber a visita da CDHU Móvel, com o mesmo intuito: oferecer os serviços ao mutuário com mais comodidade e facilidade de acesso.”