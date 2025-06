Paróquia São Pedro Apóstolo promove festa ao padroeiro

Além do espaço kids para as crianças. A paróquia está localizada vetor sul onde abrange os bairros da Vila Maringá, Terra Nova, Santa Clara, Boa Vista, Residencial Anchieta, já conhecidos por suas tradicionais festas e quermesses.

A festa de São Pedro Apóstolo visa comemorar o padroeiro da Paróquia da Vila Comercial. O objetivo é proporcionar a comunidade e aos convidados em geral momentos de lazer e de degustar as delícias das barracas típicas.

O clima das tradicionais festas caipiras toma conta com a decoração do nosso salão de festa e a dança da grande quadrilha com crianças da catequese. A renda obtida é destinada às necessidades básicas da paróquia, a ações de evangelização e projetos sociais, entre eles, Conferência Vicentina, com quase 20 famílias que recebem recursos mensalmente.

Na Missão Belém é doado materiais de higiene pessoal, toalhas de banho, cobertores e agasalhos para 145 internos. Ainda há o trabalho de atendimento a pessoas com diversas necessidades, em especial de roupas, leite, brinquedos e compra de remédio.